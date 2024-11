Horóscopo do dia de hoje, 19/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 19/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Aqueles que um dia você chamou de amigos provavelmente foram engolidos pela noite densa e obscura dos acontecimentos mundiais em curso. A partir de agora, sua alma precisa construir outro tipo de amizade.

Touro

Absolutamente ninguém, independentemente de sua condição social ou financeira, está livre de ter de mudar substancialmente sua vida nos próximos anos, se adaptando a um mundo que parece enlouquecer todos os dias.

Gêmeos

O que você pensava a respeito do futuro merece revisão, porque ninguém conseguiu, no passado, prever o andamento do mundo que agora acontece. Portanto, seus projetos merecem revisão para se adaptar bem às mudanças.

Câncer

Ainda será necessário conter seus impulsos e essa será a melhor atitude que você tomará, tendo em vista os acontecimentos em curso. Procure se disfarçar de paisagem para que as pessoas não monitorem seus movimentos.

Leão

É melhor que os inimigos sejam declarados em vez de ter de investigar para reconhecer onde se escondem. Ninguém que tenha feito algo interessante na vida é desprovido de inimigos, porque as pessoas são invejosas.

Virgem

Seu poder reside em ser útil, em facilitar a vida de todas as pessoas que ingressam em seu círculo de influência. Tenha isso em mente para fazer escolhas sábias, neste momento tão importante da história humana.

Libra

A partir de agora você pode se expressar com mais vigor do que o habitual, porque se ficar esperando que as pessoas ou as circunstâncias lhe ofereçam a deixa, é provável que você fique à margem do ritmo das mudanças.

Escorpião

Cansaço há de sobra, mas esse não seria o melhor argumento para justificar a vontade de chutar o balde. Se houver cansaço, reserve tempo para descobrir o que, nesta parte de sua vida, significaria verdadeiro lazer.

Sagitário

Pensar, todo mundo pensa, mas pensar bem é atributo exclusivo das pessoas que não se acomodam em frases feitas e clichês. Agora começa seu tempo de aprender a pensar bem, evitando citações e elaborando suas ideias.

Capricórnio

Suas certezas estão sendo modificadas como efeito dos acontecimentos em curso e, também, porque sua alma vem questionando intimamente seu papel na vida. Assim, se inaugura uma época de boas transformações.

Aquário

Esqueça tudo que você aprendeu, a partir de agora sua alma precisa colocar em prática seus anseios mais íntimos, aqueles que ardem em seu coração e que, até este momento, foram postos no banco de reservas. É assim.

Peixes

O poder que você busca não está nas circunstâncias, que podem ser favoráveis ou adversas, de acordo com o momento, mas em fortalecer sua vontade para que essa prevaleça em todos os cenários mutáveis pelos que transitar.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)