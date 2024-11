Horóscopo do dia de hoje, 18/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda-feira, 18/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Mesmo que tudo esteja correndo como planejado e pareça o melhor dos mundos, se na sua alma houver uma ponta de dúvida ou inquietação, confie nisso e se dedique a monitorar tudo de perto.

Touro

As pessoas são agradáveis e sedutoras, mas não colocam a mão no bolso, apenas sorriem e se mostram simpáticas. Agora é o momento de ir além da empatia e colocar a mão no bolso para que as ideias se concretizem. É por aí.

Gêmeos

Enquanto houver entendimento entre as pessoas envolvidas neste momento, mesmo que seja difícil alcançar o que se deseja, o caminho será enriquecedor para todos, inclusive para você.

Câncer

No fundo, sua alma sabe que há limites que, neste momento, são intransponíveis, mas ao invés de se retirar, ela interpreta esses limites como desafios para seguir em frente. Vale a pena refletir mais profundamente sobre isso.

Leão

Desta vez, siga seus sentimentos, pois no meio de tantos argumentos e opiniões, eles irão oferecer um norte mais seguro, mesmo que misturados e contraditórios. O caminho é misterioso, mas confiável.

Virgem

Este é um daqueles raros momentos em que, apesar da tensão no ar, a sorte parece sorrir para você. Aproveite enquanto dura e se dedique a fazer mais do que o habitual. É por aí.

Libra

É essencial ouvir opiniões que contrariem suas certezas, pois só assim você evitará cometer erros. Suas ideias são ótimas, mas é preciso ter um toque de praticidade também.

Escorpião

Quando a sorte aparecer, aproveite de imediato, pois ela é fugaz e vai embora tão rápido quanto chegou. Fique atento, porque a sorte está por aí, mas sempre com pressa.

Sagitário

Mais do que nunca, confie nos seus sentimentos. Mesmo que tudo esteja indo conforme o planejado, se os seus sentimentos indicarem que algo precisa ser revisado, siga esse aviso. Aproveite o momento.

Capricórnio

Os assuntos que lhe interessam parecem estar indo bem, mas nunca é demais dar uma olhada mais de perto e monitorar o desempenho das pessoas que prometem grandes coisas.

Aquário

As pessoas até têm boa vontade e querem ajudar, mas há momentos em que certas ajudas acabam atrapalhando. Portanto, o que você puder fazer por conta própria será mais seguro neste momento.

Peixes

Você já sabe, pela experiência, que apenas sonhar não é o suficiente. Mesmo que seus sonhos sejam vívidos e substanciais, para realizá-los você precisa agir. Ou não?

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)