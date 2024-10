Horóscopo do dia de hoje, 18/10: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 18/10, sexta-feira, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

As opiniões das pessoas podem ter validade, mas isso não significa que você encontrará respostas claras sobre o certo e o errado neste momento. O melhor é seguir em frente.

Touro

A vida não se encaixa em padrões lógicos que gostaríamos, sendo muito mais semelhante ao caos do que à ordem. Nós também fazemos parte desse funcionamento.

Gêmeos

Siga a sua vontade sem hesitar ou se preocupar com o que os outros possam pensar. Mesmo que você faça tudo com maestria, sempre haverá críticas.

Câncer

Você não precisa ficar se debatendo sobre os mesmos assuntos. É possível decidir avançar e buscar novos horizontes, independentemente das circunstâncias.

Leão

Evite complicar seus pensamentos com raciocínios desnecessários, pois a realidade pode ser mais simples do que parece. Antes de falar, observe com mais atenção.

Virgem

Conforto e segurança são essenciais e não devem faltar por muito tempo. Sem esses elementos, sua energia será consumida, levando ao estresse e desânimo.

Libra

O cenário pode ser desafiador, mas acredite que você tem a capacidade de lidar com tudo o que precisar. A vida não apresenta desafios que você não possa administrar.

Escorpião

Guarde seus planos com discrição e evite fazer comentários que possam revelar suas intenções. O segredo pode fortalecer suas ações.

Sagitário

O fator humano é o que torna as situações mais complexas. Reconhecer isso nos ajuda a não ver as pessoas apenas como máquinas em um sistema.

Capricórnio

Aceite que você tem a capacidade de enfrentar os desafios que surgem. Diante da complexidade das situações, é normal sentir insegurança inicialmente.

Aquário

Você pode desejar desaparecer e explorar novos lugares onde possa se reinventar livremente. No entanto, essa possibilidade só existe na imaginação.

Peixes

É necessário transformar a estrutura da sua vida para que você possa continuar desempenhando seu papel entre o céu e a terra.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de oliberal.com)