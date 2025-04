Horóscopo do dia de hoje, 18/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira, 18/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Tudo parece pronto para funcionar, mas há algo fora do lugar — um obstáculo invisível que impede o progresso total. Arianos, antes de finalizar qualquer ação, observem com atenção. Resolver o “elefante branco” é essencial para avançar com clareza.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Seu apoio pode fazer grande diferença para quem está à sua volta. E mais: esse gesto altruísta retorna em forma de benefícios pessoais. Taurinos, espalhar bem-estar é uma forma eficaz de melhorar também sua própria realidade.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Neste momento, seus ideais o conectam com pessoas inesperadas. O mundo mudou, e com ele, as possibilidades de aliança. Geminianos, aproveitem esse novo cenário para criar vínculos que antes pareciam impossíveis.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Escute os conselhos, mas analise a ansiedade por trás deles. Este é um período em que sua intuição está mais aguçada. Cancerianos, confiem em sua voz interior e deixem que ela guie suas decisões.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Tente não apressar o fluxo natural dos acontecimentos. Forçar soluções imediatas pode trazer mais complicações do que benefícios. Leoninos, exercitem a paciência — o tempo certo trará as respostas desejadas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Defender seus interesses é válido, mas cuidado com os excessos. Virginianos, uma postura cordial e diplomática será muito mais eficaz do que confrontos diretos. Fale com firmeza, mas com suavidade.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A solução virá do trabalho conjunto, embora ainda existam pessoas agindo por interesse próprio. Librianos, não se desanimem com esses ruídos — os atrasos serão temporários e os resultados positivos prevalecerão.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agradar a todos não é possível — e nem necessário. Escorpianos, seu foco deve estar na intenção de fazer o bem. Mesmo que haja críticas, sua integridade é o que realmente importa.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Chegou o momento de colocar em prática suas grandes ideias. Não espere por sorte ou condições ideais. Sagitarianos, planejem com objetividade e sigam em frente com coragem — o sucesso depende da execução.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Acelerar demais o processo pode resultar em frustração. Capricornianos, para viver plenamente o que desejam, será necessário desacelerar e prestar atenção nos detalhes. O caminho certo exige tempo e paciência.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

exigir perfeição pode sabotar oportunidades reais. Aquarianos, mesmo que as circunstâncias não sejam ideais, elas oferecem impulso para seguir em frente. Valorize o que está disponível e avance com o que tem.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Quando tudo parece certo, surge mais um desafio. Piscianos, não levem isso para o lado pessoal — o mundo inteiro está passando por turbulências. Use esse momento para praticar empatia e fortalecer laços de solidariedade.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)