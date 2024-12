Horóscopo do dia de hoje, 17/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 17/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

A saudade de um tempo passado é uma ilusão. Se houvesse mais memória pragmática, ficaria claro que a vida tende a melhorar, amadurecer e se tornar mais sábia com o tempo.

Touro

Por mais confortáveis que sejam suas certezas, elas precisarão de revisão. O mundo muda rápido, e aquilo que antes era seguro pode não trazer os mesmos resultados agora.

Gêmeos

Promessas encantadoras são colocadas à mesa, e a alma se alegra com a experiência de comunhão. No entanto, se não forem concretizadas, deixarão um vazio proporcional à expectativa criada.

Câncer

Revolucionar tudo é uma opção, mas traz custos. É necessário calcular o grau de risco que você está disposto a assumir ou optar por um caminho mais seguro e confortável.

Leão

Seria ótimo ter tempo e recursos para se entregar a uma ilusão, mas o cenário não permite. Vale mais a pena manter um comportamento pragmático neste momento.

Virgem

Não importa se as coisas saem exatamente como você planejou. Se confiar no mistério da vida e no fluxo dos acontecimentos, tudo se alinhará a seu favor.

Libra

Deixe as coisas fluírem, mesmo quando fogem ao seu controle. As coincidências trabalharão a seu favor, desde que você evite ideações ansiosas e pensamentos barulhentos.

Escorpião

Não é mais sobre provar que você pode realizar tudo o que deseja. A vida não é uma competição. Agora, selecione melhor os anseios que realmente valem a pena satisfazer.

Sagitário

Nem todos reagem bem à expressão de sentimentos nobres. Muitas vezes, enxergam isso como pretensão ou arrogância, o que revela mais sobre eles do que sobre você.

Capricórnio

Algumas reflexões merecem sua atenção, pois surgem do impacto dos acontecimentos recentes. Outras podem ser descartadas, pois não acrescentam nada de valioso ao momento.

Aquário

Os ideais unem pessoas, inspirando conquistas e lutas contra opressões. Por quais ideais seu coração arde? Reflita sobre isso e busque alianças com as pessoas certas.

Peixes

Evite reagir negativamente às contrariedades. Com o tempo, você perceberá que o que parecia negativo se transformará em algo positivo e valioso.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de oliberal.com)