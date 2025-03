Horóscopo do dia de hoje, 17/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda-feira,17/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Sentimentos intensos e emoções misturadas podem parecer um fardo, mas tudo acontece por um motivo. Confie no fluxo natural da vida, pois as mudanças atuais trarão benefícios no futuro.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Seja a liderança que os outros precisam neste momento de incerteza. Ao guiar aqueles que se sentem perdidos, você não só os ajuda, mas também fortalece sua própria trajetória.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mesmo que não queira se destacar, agora é a sua hora de brilhar. Assuma a responsabilidade e mostre o caminho, pois sua influência pode gerar mudanças significativas ao seu redor.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O desejo de aventura é forte, mas os compromissos da vida real pedem sua atenção. Ainda assim, sua mente pode viajar livremente, alimentando sua criatividade e sua alma.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A diferença entre o ideal e a realidade pode parecer grande, mas não se preocupe. Com o tempo, esse contraste será amenizado, e você encontrará maneiras de equilibrar ambos os mundos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Criar laços e assumir compromissos pode parecer uma ameaça à sua independência, mas é um investimento valioso. Relacionamentos sólidos trarão crescimento e novas oportunidades.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Mesmo que algumas tarefas pareçam difíceis ou desgastantes, siga firme. No caminho, coincidências surgirão para mostrar que você está no trajeto certo e que ainda há esperança.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem todos os desejos precisam ser realizados, pois o tempo é limitado. Faça uma escolha sábia e selecione aqueles que realmente valem a pena investir sua energia e dedicação.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A saudade é uma ponte entre o real e o imaginário. Permita-se reviver momentos especiais e até mesmo criar memórias de lugares e encontros que nunca aconteceram fisicamente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As coincidências são sinais do universo para guiar sua trajetória. Reconheça esses sinais e decida se deseja segui-los. Eles podem levar a oportunidades inesperadas e transformadoras.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A lógica é uma ferramenta poderosa, mas nem sempre é suficiente. As coincidências e intuições podem ser guias igualmente valiosos. Esteja aberto a novas formas de orientação.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Sua presença inspira aqueles ao seu redor. Aproveite esse momento para dar o melhor exemplo possível, pois quanto mais pessoas você ajudar, maiores serão as recompensas em sua vida.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)