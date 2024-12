Horóscopo do dia de hoje, 16/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda-feira, 16/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

A sensação de que algum tempo passado tenha sido melhor do que o atual ou do que as perspectivas futuras deve ser tratada com cautela, pois há um engano escondido nisso. Deixe a saudade para outro momento.

Touro

A aversão aos riscos pode ser uma manifestação de prudência, mas também de medo. O mundo está mudando rapidamente, mais do que conseguimos assimilar, e isso gera grandes incertezas. Lide bem com isso.

Gêmeos

Sem a colaboração das pessoas, seus planos não avançarão. Portanto, o mais importante neste momento é aproveitar a movimentação social desta época do ano para continuar fazendo suas articulações.

Câncer

Tudo dá trabalho, mas seria ideal que, pelo menos, algumas pessoas, em vez de continuar dando trabalho, facilitassem e ajudassem você a aliviar o fardo que carrega. Isso é possível.

Leão

A busca por experiências intensas e motivadoras é recompensada, mas ao mesmo tempo vicia, pois a alma aprecia mais a excitação do que o tédio. Cada coisa no seu tempo certo, não é mesmo? É por aí.

Virgem

Se vai ser do jeito que você quer ou do jeito que os outros querem, o importante é que não deveria haver esse cabo de guerra entre ninguém, mas sim uma comunhão de esforços num único e mesmo sentido.

Libra

Há muitas coisas que requerem preparação e ordem, mas quanto mais sua alma se esforça nesse sentido, mais parece escorrer entre seus dedos a perspectiva de ter domínio sobre qualquer coisa que valha a pena. Melhor deixar fluir.

Escorpião

Dizem que querer é poder, mas nem todos os quereres são convenientes, embora sua alma possa satisfazê-los. É hora de você selecionar melhor aquilo pelo qual investirá recursos para satisfazer. Ou não?

Sagitário

Dinheiro pode comprar tudo, menos sentimentos nobres, que possuem uma riqueza só apreciada pelos olhos da alma. Eles estão disponíveis a todos, mas se abrem apenas por uma decisão íntima.

Capricórnio

Tantas coisas passam pela sua alma! Nem todas são valiosas, nem todas merecem sua atenção. É necessário selecionar intencionalmente o que você permitirá que aninhe em sua mente e continue sendo pensado.

Aquário

Tentar fazer ordem talvez acabe gerando desordem. Será que o que vale é a intenção? Ou devemos também considerar os resultados de nossas ações ao julgar uma situação?

Peixes

As coisas não saíram como desejado, mas de um jeito diferente. Vale a pena se munir de entusiasmo e boa vontade para seguir em frente, pois a vida é muito louca, e o que parece errado depois vira certo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)