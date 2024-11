Horóscopo do dia de hoje, 16/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste sábado, 16/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Por que esperar que a vida tome decisões por você? Melhor assumir as rédeas e fazer o melhor com as circunstâncias atuais, mesmo que elas estejam longe do que você imaginava. A vida é o que é.

Touro

Por mais difícil que seja a situação, sua alma sempre encontrará um caminho. É verdade que esses movimentos exigem destreza, e talvez você não se sinta tão habilidoso agora, mas a prática logo mudará isso.

Gêmeos

O que é repetido na rotina pode ser a base para o seu aprimoramento. Ao investir sua boa vontade, você pode melhorar suas habilidades e maneiras de lidar com as coisas. Com isso, o tédio se dissipará.

Câncer

O mundo está em desordem, e são as pessoas que geram essa bagunça. Como resultado, seus laços de amizade estão sendo reavaliados. É um bom momento para refletir sobre as amizades que você tem e os vínculos que realmente importam.

Leão

Cuidado ao tentar ajudar os outros: não faça isso esperando reconhecimento. Mesmo que receba gratidão, as pessoas podem pensar que você apenas cumpriu sua obrigação. Ajude de coração, sem esperar nada em troca.

Virgem

Só sabemos realmente o que somos capazes de perceber. O resto é teoria. Por isso, saia em busca de novas experiências que ampliem sua percepção e proporcionem uma visão mais clara da realidade.

Libra

Agora é hora de organizar suas finanças e evitar cair na tentação de gastar demais com as festividades. Este é um momento de pensar no futuro e se preparar para grandes movimentos que virão nos próximos meses.

Escorpião

Mesmo que pareça impossível encontrar as pessoas certas para realizar seus planos, continue tentando. Elas existem e estão, provavelmente, se aproximando de você. A busca valerá a pena.

Sagitário

É difícil confiar nos mistérios da vida, pois nunca sabemos se estarão a nosso favor ou não. Mas se soubéssemos, não precisaríamos aprender a confiar. A confiança é uma prática diária.

Capricórnio

Tente fazer algo diferente hoje. Renove seu programa de lazer e distração, experimente algo novo que você sempre quis fazer, mas ainda não se atreveu. Esse impulso pode ser revigorante.

Aquário

Cerque-se de pessoas brilhantes que possam motivá-lo a seguir em frente em busca de seus objetivos. Mesmo em um mundo complicado, você ainda pode alcançar o que deseja, basta confiar na sua força de vontade.

Peixes

Sua alma sempre consegue organizar o caos e levar as questões que te preocupam para um caminho de evolução. Evite se perder em lamúrias desnecessárias e concentre-se no que realmente importa para o seu crescimento.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)