Horóscopo do dia de hoje, 15/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste domingo, 15/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Agora é o momento propício para você abrir suas asas e se lançar à aventura da vida, sem temor de perder a segurança e o conforto conquistados. Sem aventura, a vida se tornaria uma constante operação de manutenção.

Touro

Organize suas finanças. Se sentir vontade de fazer presentes, cuide para que esse impulso venha do fundo do coração, para que não seja mero resultado das formalidades de fim de ano. O coração há de reger sua vida.

Gêmeos

Os relacionamentos, a qualidade das pessoas envolvidas e os interesses em jogo compõem o cenário da construção do seu destino. Pessoas boas e más se misturam nessa parte do caminho, então faça sua seleção.

Câncer

O barulho que as pessoas fazem agora não cai bem na sua alma, que anda buscando sossego e serenidade. Porém, há formalidades a serem cumpridas, e se você encarar isso com leveza, não vai custar nada. Saúde.

Leão

Apesar de todas as tensões e desgastes dos meses anteriores, você encontrará agora um cenário mais agradável para finalizar o ano. Aproveite isso para tornar o coração sereno.

Virgem

Deixe de lado as distrações e foque no que realmente interessa: avançar na realização dos seus projetos, não importa o tamanho deles. Podem ser pequenos ou grandiosos, o importante é seguir em frente.

Libra

As ideias são boas e precisam ser registradas. Se você confiar na memória, acabará tendo a mesma experiência de quando despertamos sabendo que sonhamos algo importante, mas não conseguimos lembrar de nada.

Escorpião

Com as mudanças que estão ocorrendo no mundo, seria sábio acompanhar esse movimento e mudar também, deixando para trás a maneira clássica de celebrar as festas de fim de ano.

Sagitário

As tensões entre as pessoas e os relacionamentos não devem ser tratadas com impaciência ou intolerância. São ótimas oportunidades para as pessoas ajustarem algo de forma bem positiva.

Capricórnio

Se tudo poderia ser diferente e melhor? Com certeza! Porém, vale a pena aceitar as coisas como são, em vez de gastar vitalidade forçando para que tudo se encaixe como você imagina. Não vale a pena.

Aquário

Selecionar as pessoas que sua alma permite se aproximar não tem a ver com discriminar ninguém. Trata-se de parar de perder tempo com pessoas que só ocupam espaço e não oferecem nada.

Peixes

Este não é um momento qualquer para sua alma, porque as portas do futuro se abriram e você reconhece isso através de sua boa disposição para o trabalho, mesmo que, nesta época do ano, o que se veja é dispersão.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)