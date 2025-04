Horóscopo do dia de hoje, 15/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira, 15/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Deixe o passado para trás com firmeza. Este é o momento ideal para romper com memórias nostálgicas que distorcem a realidade. Liberte-se do apego a tempos que pareciam melhores, mas que, na prática, não foram. Siga em frente com determinação.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Conhecer novas pessoas traz descobertas surpreendentes. Essa jornada interpessoal revela que há mais semelhanças do que diferenças entre os seres humanos. O autoconhecimento é valioso, mas o contato com o outro pode ser transformador.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Cuidado com conselhos superficiais. Muitas pessoas repetem o que ouviram, sem vivência real. Antes de seguir uma sugestão, analise se ela realmente faz sentido para sua experiência. Ouça sua intuição e busque o que é verdadeiro para você.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A sorte age de forma misteriosa, mas sua intuição é uma poderosa aliada. Confie nos sinais internos, ainda que tudo pareça igual. Mantenha o foco nas suas responsabilidades e siga adiante com equilíbrio emocional e confiança.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Aceite a realidade como ela é. Lamentar pelo que já passou não traz soluções. A melhor atitude é seguir em frente com esperança e confiança em um futuro repleto de oportunidades e crescimento pessoal.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Proteja seus sentimentos. Nem todos são dignos de conhecer suas emoções mais profundas. Evite abrir seu coração para quem não demonstra confiança. Escolher bem com quem compartilhar é uma atitude de sabedoria.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Encare as críticas com maturidade. A primeira reação pode ser de defesa, mas reconhecer erros é o caminho para o aperfeiçoamento. Aceite apontamentos com humildade e faça as correções necessárias para evoluir.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Dê o exemplo com suas atitudes. Ensinar com palavras pode gerar resistência, mas agir com coerência inspira naturalmente. Demonstre na prática o que deseja transmitir e verá maior aceitação e respeito.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para preservar sua alegria, talvez seja preciso agir com discrição. Algumas situações exigem manobras cuidadosas para manter relacionamentos em harmonia. Não é o ideal, mas é o necessário no momento. Use sua diplomacia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Peça ajuda quando necessário. Certos desafios não podem ser superados sozinho. Mostrar vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma demonstração de inteligência emocional. Compartilhe sua jornada com quem pode contribuir.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Selecione bem as ideias que despertam sua paixão. Seu tempo é valioso e está comprometido com muitas tarefas. Priorize apenas o que realmente faz sentido e evite se sobrecarregar com projetos que não agregam.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Faça um planejamento cuidadoso antes de perseguir grandes sonhos. Avaliar seus recursos é essencial para alcançar objetivos elevados. Mesmo que o momento pareça desfavorável, os cálculos certos ajudarão você a decolar.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)