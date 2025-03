Horóscopo do dia de hoje, 15/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 15/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Às vezes, a espera por um milagre não é um pensamento fantasioso. Milagres acontecem o tempo todo, muitas vezes disfarçados de coincidências significativas que ajudam a alma a redirecionar os acontecimentos. Acredite, o inesperado pode acontecer a qualquer momento.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ao observar as condições gerais do mundo, fica claro o motivo pelo qual seus interesses estão demorando mais para se concretizarem. O cenário global está confuso e fora de controle, e não há como não ser afetado por isso. Paciência será sua aliada nesse processo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Enquanto você mantiver clareza sobre seus objetivos, conseguirá identificar quem realmente pode ajudar a colocá-los em prática. Sem essa clareza, você corre o risco de se envolver com as pessoas erradas. A visão de seus objetivos é fundamental para seu sucesso.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As coisas tendem a se resolver, embora não exatamente da forma como você planejou. Agora é o momento de confiar na experiência da vida e nos seus mistérios, pois a lógica pode não ser a melhor solução neste momento. Deixe-se guiar pelo fluxo da vida.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A esperança não é simplesmente uma crença ingênua de que tudo dará certo. Ela é a forma com que o futuro se comunica com sua consciência, incentivando-a a continuar a luta diária entre as dificuldades da vida. Mantenha sua esperança em alta e siga em frente.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Os relacionamentos sociais estão mais complexos do que nunca, com acordos e rompimentos acontecendo simultaneamente. Faça a sua parte sem esperar resultados imediatos. O desapego será essencial para lidar com a complexidade das situações que surgem.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

As pessoas se unem e se distanciam, muitas vezes fingindo ter outras prioridades mais importantes. No entanto, continue trabalhando no que você acredita. O trabalho persistente, passo a passo, será o que trará resultados duradouros.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sua jornada entre as facilidades e as dificuldades continuará enquanto você tenta consolidar seus objetivos. Tenha cuidado para não se deixar iludir por propostas que parecem atraentes, mas podem não ser tão vantajosas quanto aparentam. Mantenha os pés no chão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Embora você tenha nascido sob o signo de Sagitário, o desapego do passado não acontece com a rapidez que sua alma gostaria. As tradições e o desejo de pertencimento à normalidade ainda pesam bastante. O futuro é promissor, e é nele que você deve focar.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O passado pode ser reinventado quando você o observa sob uma nova perspectiva. Isso é o que a terapia psicológica ensina: reinterpretar o passado para poder seguir em frente. Não tenha medo de mudar sua visão sobre o que já aconteceu. Avance para o futuro.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Se aquilo que você mais deseja parece impossível de ser realizado, isso não significa que você deve desistir. Na verdade, é um sinal para renovar seus planos e continuar buscando o que realmente faz seu coração bater mais forte. A persistência é a chave.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Ainda não é o momento, mas está muito perto de acontecer. Isso é suficiente por enquanto. Evite a ansiedade, pois a pressa pode atrapalhar o processo. O que precisa amadurecer ainda tem seu tempo, e o momento certo chegará. Mantenha a calma.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)