Horóscopo do dia de hoje, 14/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 14/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Estar no domínio da situação deixa a alma mais segura e confortável, mas é preciso lembrar que essa condição é passageira, pois o tempo todo acontece muito mais coisas do que qualquer pessoa seria capaz de controlar.

Touro

A mente vai aonde o corpo não consegue chegar, e se você não se frustrar com as incongruências das experiências, poderá aproveitar o momento para registrar ideias que, com o tempo, podem ser concretizadas.

Gêmeos

As preocupações se multiplicam e diversificam mais rápido do que vírus, por isso, quando perceber que elas estão invadindo sua mente, tente se distrair o mais rápido possível, mudando de tema e substituindo-as por algo mais leve.

Câncer

A mão que se estende para ajudar pode ser a mesma que provoca problemas. Este é um momento complexo que, talvez, seria mais fácil administrar se você tomasse distância de tudo e de todos, dentro do possível.

Leão

Por mais boa vontade que você tenha, há momentos em que nada do que você faça resolverá a situação. Isso vai passar, e passará sem deixar rastros, se você não insistir no que é impossível.

Virgem

Adote uma postura leve e alegre diante de tudo o que acontecer, para que sua alma, em vez de ser dependente das circunstâncias, seja ela mesma a responsável pelo tom da situação. Assim será melhor.

Libra

Os desentendimentos podem parecer mais densos e severos do que realmente são, mas são apenas uma cortina de fumaça que desaparecerá quando o vento do destino soprar novamente. Portanto, não dê importância ao que não merece.

Escorpião

É desnecessário e até contraproducente seguir as orientações de pessoas próximas. Este é um momento em que você precisa de discernimento para entender o que está acontecendo ao seu redor.

Sagitário

As ideias não têm dono, mas se você tomar as iniciativas necessárias para transformá-las em obras concretas, poderá, por um tempo, reivindicar a autoria delas. Enquanto isso, continue idealizando.

Capricórnio

Você pode até tentar suavizar a situação, mas provavelmente acabará fazendo mais confusão. Melhor conter seus impulsos e evitar precipitar-se tentando solucionar algo que não vale a pena. Melhor não fazer nada por agora.

Aquário

Preste atenção nas reações das pessoas diante de suas palavras ou atitudes. Isso ajudará você a compreender melhor a dinâmica dos relacionamentos e a se ajustar a ela de forma mais leve e alegre.

Peixes

Entre o futuro desejado e o dia a dia entediante, existe um abismo que, por enquanto, parece intransponível. Mas se você não se deixar dominar pelo sentimento de frustração e seguir em frente, logo encontrará um caminho.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)