Horóscopo do dia de hoje, 14/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda-feira, 14/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que as coisas não estejam exatamente como você deseja, ainda assim está tudo certo. O verdadeiro desafio está em encontrar equilíbrio em um mundo repleto de incertezas — algo que a humanidade jamais imaginou viver. Encare isso como uma oportunidade divertida de crescimento pessoal.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Apesar das diferenças, todas as pessoas compartilham mais semelhanças do que imaginam. No entanto, a necessidade de se destacar gera conflitos desnecessários. No horóscopo de hoje, a dica é buscar a união em vez da separação.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Em determinados momentos, o melhor é silenciar as vozes externas — inclusive as digitais. O horóscopo geminiano indica que hoje é um dia ideal para ouvir sua intuição e buscar respostas dentro de si mesmo.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Enquanto você se dedica às tarefas diárias, sentimentos profundos surgem e desafiam sua lógica. Mesmo sem explicação clara, essas sensações devem ser levadas a sério. O horóscopo de Câncer pede atenção à sua sensibilidade interior.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo diante de obstáculos que parecem intransponíveis, o horóscopo leonino sugere manter o olhar no futuro. Sonhe alto, sem se prender demais à realidade do momento — pois tudo pode mudar rapidamente.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Existem verdades difíceis de serem expressas, mas que precisam ser ditas. O conselho do horóscopo virginiano é: escolha com sabedoria quem merece ouvir seus desabafos, para evitar mal-entendidos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Quando alguém fizer uma crítica ou sugerir algo, evite reagir com irritação. Segundo o horóscopo de Libra, respirar fundo e aceitar pode ser a chave para ajustes importantes em sua rotina.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se algo está sendo mal executado, não reaja com raiva nem tente corrigir com sermões. O horóscopo escorpiano indica que tomar a liderança e mostrar o caminho com exemplos é o mais eficaz.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Prazeres secretos tendem a exigir planos elaborados. O horóscopo de Sagitário sugere ponderar se vale a pena seguir por esse caminho ou se é melhor investir em algo mais transparente e acessível.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O desejo de conforto pode ter de esperar. O horóscopo capricorniano recomenda priorizar as responsabilidades e concluir suas obrigações antes de buscar descanso. Você vai agradecer depois.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Mil ideias surgem ao mesmo tempo, mas o tempo é limitado. O horóscopo de Aquário orienta a selecionar o que é mais viável, para que sua energia seja bem direcionada e produtiva.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Alçar voos elevados requer pés firmes no chão. O horóscopo de Peixes destaca que, para realizar seus sonhos, é necessário um bom planejamento e uso consciente dos recursos disponíveis.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)