Horóscopo do dia de hoje, 13/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta-feira, 13/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

As pessoas medem forças como se a realidade fosse uma constante luta de poder. Na prática, ninguém tem poder sobre outrem, porém, teoricamente as pessoas se imaginam estando no controle da realidade. É irônico.

Touro

Às vezes é necessário se outorgar licença para sonhar sem o compromisso de que os sonhos tenham de, obrigatoriamente, caber na realidade. Projete sua mente ao futuro e se permita sonhar sem restrições.

Gêmeos

A mente, de vez em quando, parece um tropel de cavalos desbocados que seria melhor não enfrentar, mas utilizar estratégias para os conduzir ao melhor objetivo possível, que é a serenidade. Nada mais valioso do que ela.

Câncer

A dinâmica dos relacionamentos sociais acompanha o estado do mundo, que não anda lá essas coisas. Melhor será que, por uns instantes, você tome uma distância saudável de tudo e de todos. Dentro do possível, é claro.

Leão

Há horas em que as adversidades não hão de ser encaradas como desafios para sua alma superar, mas como avisos de que, por uns instantes, seria melhor desistir de toda ação e se dedicar a descansar. Nada mais.

Virgem

Em muitos casos, a alma se convence de fazer o necessário em nome de sua paz interior e melhorias, porém, na prática, acaba tropeçando em ilusões e, no fim, complica ainda mais o cenário. Acontece, mas não deveria.

Libra

Ainda que seja difícil você se fazer entender pelas pessoas que, supostamente, deveriam estar do seu lado, continue em frente mesmo assim, porque essa situação desaparecerá e depois voltará a haver entendimento. Em frente.

Escorpião

Palavras não resolverão nada nesta parte do caminho, mas as pessoas, de puro nervosas que andam, não param de falar. É hora de você selecionar com muito discernimento que palavras atender, e que outras descartar.

Sagitário

Criticar é a parte fácil da história, difícil é estar no chão da fábrica, na linha de frente da batalha enquanto as pessoas ficam oferecendo ideias que só têm valor teórico, e nenhuma aplicação prática. Isso não.

Capricórnio

Querendo fazer a coisa certa, você pode fazer o contrário, tudo errado. Como isso poderia acontecer? Vários fatores convergem para que sua alma não perceba a realidade verdadeira. É comum acontecer.

Aquário

Sem perceber, você corre o risco de tocar num nervo exposto de alguém, e essa pessoa interpretará o acontecimento como um ato malvado de sua parte. Enquanto isso, sua alma não saberá o que anda acontecendo. Muito louco.

Peixes

Está difícil encaixar na estreita realidade prática tudo que sua alma pretende, para o momento atual e para o futuro, porém, melhor continuar em frente com as tentativas, porque algumas delas acabarão dando certo.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)