Horóscopo do dia de hoje, 13/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta-feira,13/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O que parece impossível hoje é aquilo que sua alma continuará buscando e tentando realizar a cada dia. O Universo costuma criar as melhores oportunidades a partir das impossibilidades. Faça a sua parte com determinação, pois o esforço constante trará grandes recompensas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

O mundo está em constante movimento, criando comoções que afetam todos ao seu redor. Embora muitas pessoas não percebam a relação de causa e efeito, é essencial que você mantenha a clareza e a lucidez para entender a realidade em que se encontra. Não perca o foco.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A verdadeira oportunidade de aprimorar seus planos e estratégias surge com o andamento dos acontecimentos. Evite ficar preso na indecisão, refletindo por muito tempo sobre o que fazer. Coloque suas ideias em prática e siga em frente, pois é a ação que trará os resultados desejados.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Com o tempo, os dogmas caem, pois a humanidade amplia sua visão e encontra limitações em crenças antigas. Esse processo faz parte da eterna jornada de explorar e entender o funcionamento da vida. Permita-se evoluir, abandonando as limitações do passado.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Quando as emoções ficam intensas e as oscilações de humor aumentam, é fácil concluir que algo muito errado está prestes a acontecer. No entanto, nem sempre é o caso. Procure levar tudo de forma mais leve e não se deixe levar por suposições. Mantenha a calma e a serenidade.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Não é o momento de simplesmente aceitar tudo o que é proposto, mas também não se trata de rejeitar incondicionalmente as ofertas. É necessário encontrar um equilíbrio, um meio termo, para que todas as partes envolvidas se sintam confortáveis e seguras. Mantenha uma postura flexível.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A sensação de injustiça não pesa apenas sobre você, mas se espalha pela alma do mundo, afetando especialmente aqueles mais sensíveis, como você. É fundamental que administre seus sentimentos com sabedoria, buscando uma forma equilibrada de lidar com essa energia.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é o momento ideal para dar o primeiro passo em direção aos seus objetivos. Contudo, lembre-se de que o início é apenas o começo. O mais importante não é começar, mas manter a continuidade e perseverar ao longo do caminho. Não deixe a motivação esfriar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Embora pareça impossível se livrar de certos aspectos do passado, incluindo pessoas, agora é um momento em que essa chance se torna mais próxima. A decisão de aproveitar ou não essa oportunidade é sua, mas tenha em mente que o futuro está se desenhando diante de você. Esteja atento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com tantas informações sendo compartilhadas, é crucial manter o foco em princípios sólidos e universais. Caso contrário, você poderá se dispersar e perder a clareza sobre o que é certo e errado. Mantenha-se firme em seus valores para não ser levado pelas correntes externas.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Entre o que você pode controlar e o que está além do seu alcance, sua consciência se vê tentando entender se deve se preocupar com o futuro ou se está tudo bem. Não há respostas simples para esse dilema. Aproveite o presente e desfrute da jornada, sem pressa.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A tensão que você sente não é um sinal de que tudo está desmoronando, mas sim que o futuro para o qual você se projetou está se aproximando. A tensão é um indicativo de que algo grande está vindo em sua direção. Prepare-se para agir e fazer acontecer.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)