Horóscopo do dia de hoje, 12/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 12/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

As mudanças que você tem vivido ainda estão sendo assimiladas. Isso pode gerar desinteresse por antigas referências e abrir espaço para novos relacionamentos com pessoas desconhecidas.

Touro

O que parece mais difícil de alcançar é exatamente o que sua alma deve perseguir. Não tema os desafios ou frustrações. Aos poucos, tudo se resolverá e trará aprendizados valiosos.

Gêmeos

Nem tudo que você ouve deve ser levado a sério, mesmo que o atinja emocionalmente. Reflita antes de reagir, aprendendo a filtrar as informações de forma mais equilibrada.

Câncer

Se questões financeiras requerem sua atenção, este é o momento ideal para organizá-las. Suas ações podem trazer maior liberdade e leveza para lidar com esses assuntos.

Leão

Evite tomar reclamações como ofensas. Muitas vezes, elas podem servir para ajustar rotas e melhorar as coisas. Escutar com sabedoria será mais útil do que reagir impulsivamente.

Virgem

Embora você valorize utilidade em tudo, permita-se viver experiências sem esperar resultados práticos. Às vezes, apenas sentir e viver é o suficiente para enriquecer sua alma.

Libra

Flexibilidade é essencial. Saber quando ceder ou exigir é importante, mas manter-se equilibrado entre essas atitudes ajudará a criar harmonia nos relacionamentos.

Escorpião

Seu bem-estar será mais autêntico se puder ser compartilhado com as pessoas ao seu redor. Faça o possível para espalhar esse sentimento e fortalecer os laços com elas.

Sagitário

Retome conversas pendentes antes que o ano termine. Resolver assuntos inacabados evitará que você entre no próximo ciclo carregando tensões ou desentendimentos.

Capricórnio

Você tem a chance de aumentar sua sensação de conforto e segurança em relação ao futuro. Mesmo que momentânea, essa estabilidade será suficiente para trazer paz ao coração.

Aquário

Ajustar relacionamentos é possível agora, mas foque mais em ações do que em longas discussões. Suas atitudes devem estar alinhadas com o que você espera construir.

Peixes

Clareza é essencial neste momento. Mesmo que você não revele todos os detalhes dos seus planos, as pessoas envolvidas precisam ter uma ideia básica das suas intenções e objetivos.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)