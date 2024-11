Horóscopo do dia de hoje, 12/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 12/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Quanto mais sua alma pensa, mais o coração dói ao perceber o quanto se perdeu o rumo. No futuro, você também perceberá que não poderia ter ocorrido nada melhor do que o que hoje parece negativo.

Touro

De vez em quando, sem explicação aparente, a alma se dedica a pensar nas coisas mais terríveis, com um tom pessimista. Isso passará, e talvez não seja pessoal, mas apenas uma reverberação do estado do mundo.

Gêmeos

As complicações que as pessoas causam não são necessariamente intencionais. É melhor compreender isso para evitar julgar severamente suas atitudes. O mundo está de ponta-cabeça e as pessoas estão desorientadas.

Câncer

Pequenas coisas, pontas soltas aparentemente inofensivas, acabam convergindo como por obra de alguma conspiração estranha. É apenas um momento desafortunado que logo passará.

Leão

Procure não complicar o que, sem nenhuma intervenção sua, seguiria seu curso e chegaria a um resultado que, se não for totalmente positivo, será minimamente agradável para todos os envolvidos. Tome distância.

Virgem

Agora seria melhor você se abster de criticar a atuação das pessoas. Mesmo que mereçam críticas, elas as receberiam de forma tão negativa que o resultado seria criar mais adversidades do que as que já existem.

Libra

Coisas que normalmente seriam fáceis podem se complicar. Melhor não se desgastar com isso, mas adotar uma postura flexível para driblar os acontecimentos, ao invés de enfrentá-los com rigor.

Escorpião

Forçar as pessoas a agirem conforme suas pretensões pode ser uma manobra arriscada neste momento, pois os resultados não estariam garantidos. Se houver contrariedade, será de bom tamanho.

Sagitário

Na tentativa de se livrar de problemas ou pessoas inoportunas, você pode acabar aprofundando a situação. Melhor fingir demência e fazer cara de paisagem, pois isso vai passar sem deixar rastros.

Capricórnio

Evite se complicar com manobras que só você conhece. Se agir assim, as pessoas envolvidas nesse processo se sentirão manipuladas e, ao descobrirem tudo, reagirão de forma ofensiva.

Aquário

As pessoas oferecem dicas de boca cheia, mas poucas verificam se o que oferecem é realmente valioso ou se resolveria algo na prática. Selecione com discernimento as dicas que recebe.

Peixes

Qualquer tentativa que você fizer hoje para se livrar de problemas deve ser realizada com total desapego aos resultados. Faça porque é a coisa certa a fazer, e não espere nada além disso.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)