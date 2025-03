Horóscopo do dia de hoje, 12/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta-feira,12/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Embora as impossibilidades sejam reais, elas são temporárias. O jogo ainda não acabou, e em um futuro próximo, você encontrará alternativas para retomar o controle da situação. Não desista agora, pois novas oportunidades surgirão para recuperar o domínio que parece escapar de suas mãos.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Quando as decisões de outras pessoas impactam diretamente seus interesses, é preciso agir. Você pode optar por aceitar o movimento ou iniciar uma série de ações para reverter o que foi feito, embora esse processo leve tempo. Prepare-se para a ação, pois mudanças podem demandar paciência.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mesmo que sua natureza seja brincar com tudo ao seu redor, há questões que exigem seriedade. Isso não significa que você precise abandonar seu humor, mas sim que algumas situações devem ser tratadas com mais foco e atenção. Encontre o equilíbrio entre a diversão e a responsabilidade.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As ideias fixas que você carrega há anos voltam com força total. Apesar de ter diversificado seus interesses e expandido sua atuação, essas ideias continuam presentes, moldando sua trajetória. Ouça sua intuição e analise o impacto delas em sua vida atual.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Suas ideias são reais e não se tratam de meras fantasias. No entanto, muitas delas ainda dependem de um entendimento que está difícil de alcançar. Por isso, trate-as com cautela e dê tempo ao tempo. A paciência será sua aliada na busca por compreensão.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Quando assumir compromissos, é fundamental honrá-los. Evite distorcer fatos ou puxar a sardinha para seu lado, pois isso só trará complicações. Focar na responsabilidade e seguir o caminho traçado é a melhor forma de alcançar o sucesso e manter a integridade.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

As decisões que precisam ser tomadas são complexas e urgentes. Elas envolvem interesses que exigem proteção e pessoas das quais você precisa se afastar. Este é o momento de separar o joio do trigo e agir com clareza para garantir seu bem-estar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Ações decisivas se tornam essenciais diante dos acontecimentos atuais. A normalidade foi rompida, e a tensão está no ar. Mantenha-se alerta, pois sua segurança emocional pode ser desafiada. Esteja preparado para agir conforme a situação exige.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Entre o antes e o depois, surgem decisões importantes e drásticas que ocupam sua mente. Nesse momento, elas parecem prontas para serem colocadas em prática. A vida é feita de escolhas, e este é o momento de tomar decisões firmes que guiarão seu caminho.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Palavras duras, porém necessárias, podem surgir. No entanto, é crucial ter cuidado ao usá-las, pois podem ter consequências inesperadas. Evite que as situações saiam do controle, pois as pessoas podem reagir de forma negativa. Fique atento ao impacto de suas palavras.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Todos ao seu redor estão enfrentando restrições, seja em diferentes aspectos de suas vidas. Evite cair na tentação de reclamar, pois isso apenas agrava a situação. Em vez de se concentrar no negativo, busque soluções para seguir em frente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Agora é o momento de tomar decisões firmes, mesmo que você não tenha total certeza sobre o que é mais correto. Seus dilemas interiores não devem impedir que você siga em frente. A ação decidida é o que realmente importa neste estágio do caminho.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)