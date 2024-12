Horóscopo do dia de hoje, 11/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta-feira, 11/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Os relacionamentos sociais estão mudando porque as pessoas também mudaram e continuarão mudando. Sua alma pode perder o interesse por algumas delas, buscando se conectar com novas e diferentes.

Touro

Não espere que tudo se resolva com ajuda divina. O céu ajuda, mas apenas quando você toma as iniciativas necessárias e usa sua mente e esforço para concretizar o que deseja.

Gêmeos

Use suas palavras para tocar o coração das pessoas e espalhar bons sentimentos. Para isso, controle o impulso de criticar os erros do mundo e foque no que pode inspirar.

Câncer

Organize seus assuntos financeiros para planejar melhor os gastos futuros. Resista às tentações dessa época que podem levar à perda de controle, mantendo a elegância e o equilíbrio.

Leão

As pessoas podem complicar as coisas, mas sem elas o caminho seria desinteressante. Aceite sua presença com simpatia, sabendo que, apesar dos desafios, elas enriquecem sua jornada.

Virgem

Nem tudo precisa ser imediatamente útil ou prático. Permita-se viver experiências guiadas pelas emoções e pela subjetividade, mesmo que essas dimensões nem sempre sejam valorizadas.

Libra

Equilibrar o que você deseja e as concessões necessárias para manter a harmonia nos relacionamentos não é simples. Busque o caminho do meio, que trará maior satisfação para todos.

Escorpião

Sentir-se bem é importante, mas seu bem-estar deve estar alinhado ao das pessoas próximas. Busque criar um ambiente de harmonia que beneficie você e aqueles ao seu redor.

Sagitário

Algumas palavras claras podem acalmar quem está ao seu redor e evitar mal-entendidos. Deixe as pessoas confiantes de que você não fará nada que perturbe o andamento das coisas.

Capricórnio

Cuide para que sua alma se sinta confortável e segura em todos os aspectos — pessoais e profissionais. Tome as medidas necessárias para criar estabilidade e tranquilidade.

Aquário

Em vez de reagir às trapalhadas alheias como se fossem ataques pessoais, finja não notar e ignore. As pessoas nem sempre sabem o que fazem, então opte pela leveza e equilíbrio.

Peixes

Independentemente de seus planos, é importante não deixar as pessoas ao seu redor confusas com suas ações. Certifique-se de que elas entendam suas intenções de forma clara.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)