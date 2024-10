Horóscopo do dia de hoje, 11/10: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 11/10, sexta-feira, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

É difícil lidar com pessoas ambíguas, que parecem concordar, mas ao mesmo tempo discordar, de tal maneira que seria impossível se associar a elas e fazer algo interessante. Tolere, esse tipo de pessoa veio para ficar.

Touro

São tantas coisas que ainda precisam ser organizadas que parece que nunca vai começar o baile. Vai chegar uma hora em que você vai ter de começar a atuar e desempenhar seu papel, a despeito de o cenário não estar pronto.

Gêmeos

Cabe a você demonstrar que não é impossível realizar as pretensões atuais, apesar dessa torcida contra que só consegue enxergar problemas e dificuldades insuperáveis. Faça a sua magia, demonstre.

Câncer

Mesmo que você tenha feito sempre tudo de determinado jeito, o tempo é implacável e muda todas as coisas. Todas as tradições nasceram em algum momento, e por terem nascido, terminarão também.

Leão

O que você tiver de dizer, diga com total desapego aos resultados, com a alma orientada exclusivamente pela necessidade de esclarecer o panorama a todas as pessoas envolvidas. As reações delas não estão sob seu controle.

Virgem

O momento é complexo, porque em certos momentos tudo parece ao alcance da mão, para no instante seguinte estar tudo tão fora do alcance que sua alma é tentada a desistir. Procure agir com total desapego dos resultados.

Libra

Caiu no seu colo a responsabilidade de coordenar tudo para que as coisas fluam da forma mais organizada possível. Você precisa ter em mente que nada nem ninguém vai ajudar no processo, ao contrário.

Escorpião

Parece estar tudo certo, mas um pressentimento estranho não permite que sua alma concorde com isso. Para ela, algo está fora do lugar e precisa ser investigado antes de tudo degringolar. Essa é sua missão do momento.

Sagitário

A teoria é linda, mas ninguém sabe como colocar as coisas em prática, e isso faz toda a diferença do Universo. De ideias os seres humanos estão cheios, mas de boa vontade de praticar, esses são poucos.

Capricórnio

É irrelevante que os resultados não estejam à altura das expectativas. O que importa mesmo é sua alma não perder tempo com lamentos que, depois, se mostrariam totalmente inúteis. Melhor seguir em frente.

Aquário

As ideias não estão sujeitas à força da gravidade, levitam no infinito sem compromisso de passarem para a realidade concreta. Elas produzem entusiasmo, e o resto fica por conta de sua força de vontade.

Peixes

De vez em quando é propício mandar a prudência passear. A despeito do nó na barriga que dá o medo, ainda assim atue com atrevimento, passando através de todas as restrições e se lançando à aventura.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)