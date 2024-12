Horóscopo do dia de hoje, 10/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 10/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Aproveite sua força para assumir a responsabilidade de tomar iniciativas. Algumas pessoas podem se ressentir no início, mas logo agradecerão pelo impulso positivo que você trouxe.

Touro

Embora o barulho social seja intenso nesta época, sua alma pede silêncio e recolhimento. Respeite essa necessidade, mesmo que pareça uma atitude antissocial à primeira vista.

Gêmeos

Relacionamentos humanos são desafiadores, mas também são essenciais para o autoconhecimento. Ao compreender os outros, você descobre mais sobre si mesmo.

Câncer

Não perca tempo planejando demais. Lançar-se na aventura de realizar seus desejos, mesmo diante de obstáculos, é o que fará a diferença agora.

Leão

Abra seu coração, mas escolha bem para quem. Compartilhar seus sentimentos com pessoas compreensivas será mais produtivo do que expor-se em espaços de críticas superficiais.

Virgem

Este é um momento propício para assumir mais riscos, mesmo que isso desperte medos habituais. Enfrente-os, pois o crescimento está do outro lado do desafio.

Libra

Cumprir formalidades pode trazer simpatia e bom humor ao seu dia, mesmo com pessoas que você preferiria evitar. Faça o necessário, mas sem exagerar.

Escorpião

Priorize qualidade ao invés de quantidade. Organize-se para fazer menos, mas melhor, evitando desgastes desnecessários. É um momento de foco e planejamento.

Sagitário

Seu humor pode destoar do das outras pessoas, mas isso não deve impedi-lo de seguir seu próprio caminho. Respeite seu ritmo e confie em sua visão.

Capricórnio

Apesar dos desafios enfrentados ao longo do ano, você pode sentir-se satisfeito por ter superado muitos deles. Agora, permita-se desfrutar dessa sensação de conquista.

Aquário

Escolha com cuidado as pessoas com quem compartilhar suas reflexões. Conversar com quem não entende sua situação pode trazer mais frustrações do que soluções.

Peixes

O conforto e a segurança que você busca agora são acessíveis. Poucas coisas significativas, como evitar compras desnecessárias, já podem trazer a tranquilidade que sua alma precisa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)