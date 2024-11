Horóscopo do dia de hoje, 10/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste domingo, 10/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Por mais que você tente encontrar uma explicação lógica para o que está acontecendo, é bem provável que sua alma não consiga chegar a uma conclusão esclarecedora por esse caminho. O melhor é viver e deixar as coisas fluírem, sem tentar entender tudo.

Touro

É importante que você apresente o contraditório quando as pessoas falarem como se suas palavras fossem verdades absolutas. A verdade existe, mas, nos tempos atuais, o ponto de vista de cada um parece valer mais do que a própria verdade.

Gêmeos

As mentiras complicam tudo, pois desviam o foco do que realmente precisa ser feito. No entanto, as pessoas continuam usando a mentira com facilidade, como se fosse algo natural. Afaste-se delas para evitar maiores complicações.

Câncer

Seria maravilhoso se os obstáculos desaparecessem pela ação mágica do destino, mas a verdade é que o destino tem seus próprios planos, e, historicamente, ele nunca foi conhecido por agir de forma suave e sem dificuldades.

Leão

Neste momento, seria melhor você não se colocar como o herói da história. Ao contrário, se recolha temporariamente, esconda-se na simplicidade e aguarde que as coisas mudem por si mesmas.

Virgem

Tentar manipular as circunstâncias para que tudo saia conforme suas expectativas é legítimo, mas tome cuidado para não forçar demais a barra. Isso pode resultar em consequências negativas e contrariar os resultados que você espera.

Libra

O que antes parecia fácil agora se tornou complicado, não porque você tenha cometido erros, mas porque a vida é cíclica, e nossos humores também. Quando o humor está em baixa, tudo parece mais difícil, chato e cheio de obstáculos.

Escorpião

Neste momento, é importante que você evite cair na tentação de mentir. Embora a mentira pareça uma solução fácil, ela, agora, pode trazer complicações desnecessárias e dificultar ainda mais a situação.

Sagitário

Às vezes, seria melhor parar de pensar, mas como isso é impossível para qualquer ser humano, o melhor é tentar pensar de maneira mais clara e objetiva. Se não podemos parar de pensar, pelo menos que isso seja feito de forma produtiva.

Capricórnio

Seus temores são infundados e vêm de velhos traumas que, de tempos em tempos, ressurgem. Procure seguir em frente, dando o seu melhor, independentemente dos resultados. O importante é continuar e não se deixar paralisar.

Aquário

As dicas que você recebe precisam ser filtradas cuidadosamente. Mesmo que venham de pessoas bem informadas, nem sempre podem ser aplicadas como uma regra geral para todos. Cuidado ao seguir conselhos sem considerar as particularidades de cada situação.

Peixes

Os questionamentos que lhe são feitos podem ser mais relevantes do que você imagina, e não devem ser recebidos como ofensas. O problema não está nas perguntas em si, mas na forma como as pessoas as apresentam. Esse é o verdadeiro desafio.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)