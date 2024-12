Horóscopo do dia de hoje, 09/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda-feira, 09/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Talvez hoje seja mais difícil despertar com aquele espírito proativo que você tanto valoriza. Não se preocupe, mas procure superar rapidamente qualquer desânimo e siga em frente com determinação.

Touro

As afinidades e desafetos vão se intensificando com o tempo, e é importante lidar com isso de forma natural. Isso reflete as mudanças constantes no mundo — e em você também.

Gêmeos

O que você precisa realizar será feito com excelência se houver colaboração. Se tiver que fazer tudo sozinho, conseguirá, mas isso poderá gerar desgaste desnecessário.

Câncer

Mesmo que pareça difícil concretizar seus desejos, persista. Desapegue-se dos resultados e encare como um exercício de plantar sementes. Algumas delas certamente florescerão.

Leão

Ao longo do dia, seu humor deve melhorar gradativamente. Evite conclusões precipitadas baseadas no que sente ao acordar. Dê tempo ao tempo e deixe as emoções se estabilizarem.

Virgem

Assumir alguns riscos vale a pena, mesmo que isso traga desconforto. Permanecer na zona de conforto pode fazê-lo perder oportunidades valiosas. Arrisque-se mais.

Libra

Pode parecer que todo o peso do mundo caiu sobre seus ombros, mas este não é o momento de parar para lamentar. Encare as responsabilidades com foco e siga adiante.

Escorpião

Evite agir de forma impulsiva. Preste atenção ao seu estado emocional, que tende a buscar mais calma e recolhimento agora. Respeite esse ritmo antes de tomar decisões.

Sagitário

Reserve um tempo para descansar o necessário. É melhor evitar ações precipitadas que, no fim, podem não ter utilidade. Confie no poder do descanso para recarregar suas energias.

Capricórnio

Em breve será preciso finalizar o que está pendente, mas faça isso com serenidade. Livre-se de qualquer resquício de ansiedade para realizar suas tarefas de forma eficiente.

Aquário

Sentir-se confiante é importante, mas é essencial agir para dar forma a essas sensações. O ânimo precisa se traduzir em atitudes práticas para que seus objetivos se concretizem.

Peixes

É natural sentir certa angústia ao perceber o tempo passando e os sonhos ainda distantes. Porém, essa sensação não resolve nada e só complica. Foque no que pode ser feito agora.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)