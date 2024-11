Horóscopo do dia de hoje, 09/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste sábado, 09/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

As observações que sua alma tem feito tocam fundo e provocam emoções tão íntimas que dificilmente alguém perceberia, mesmo que seja uma pessoa próxima. É importante dialogar com essas emoções, pois elas representam seu crescimento.

Touro

Você só conseguiria enganar quem quiser ser enganado, pois para aqueles que estão atentos e sabem que mentiras bem elaboradas circulam por aí, é muito difícil impor algum engano.

Gêmeos

Saber que alguém está prestes a cometer um erro e não fazer nada para evitar pode não ser a decisão mais sábia. No entanto, não se trata de impedir a ação com força, mas de sugerir alternativas que possam ser mais vantajosas.

Câncer

Se você sente que nada do que faz é suficiente para agradar as pessoas ao seu redor, é importante refletir com sabedoria sobre isso. Não é que elas não percebam, mas é você que pode estar exigindo demais delas.

Leão

Um pouco de romance é bem-vindo para equilibrar as coisas, já que sua alma tem enfrentado um período desafiador. O romance, embora fantasioso, serve para suavizar o momento e trazer leveza ao seu caminho.

Virgem

Dourar a pílula pode ser uma forma eficaz de ganhar tempo, e seria interessante adotar essa estratégia. No entanto, esteja ciente de que, após o atraso, a urgência de assumir o controle da situação voltará com força.

Libra

Cuidado ao aceitar orientações de outras pessoas. Verifique se o que elas dizem tem fundamento, ou se são apenas opiniões sem comprovação. Muitas vezes, as pessoas falam mais do que sabem e acabam gerando equívocos.

Escorpião

Pode ser impossível encontrar uma razão lógica para o que está acontecendo, então evite se perder nesse labirinto de questionamentos. Viva intensamente as emoções que surgirem e siga em frente, sem tentar entender tudo.

Sagitário

Cuide de tudo que diz respeito ao seu bem-estar, e compartilhe esse benefício com as pessoas ao seu redor, sejam elas familiares ou não. Este é o momento em que sua alma precisa de um pouco mais de prazer e regozijo.

Capricórnio

Apesar do receio em relação aos resultados das decisões que precisa tomar, é melhor seguir em frente e ver onde isso vai dar. Se você continuar hesitando, depois vai se arrepender por não fazer nada.

Aquário

O brilho de algumas pessoas pode ser ilusório, como uma maquiagem que, apesar de bonita, não sustenta uma verdadeira essência. Verifique se o brilho que você vê nas pessoas é algo genuíno ou apenas uma fachada.

Peixes

É impossível manter a razão o tempo todo, e sua alma não aguenta viver de forma excessivamente racional. Ela precisa de momentos de escape, onde possa se entregar a uma fantasia irracional ocasionalmente.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)