Horóscopo do dia de hoje, 09/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta-feira, 09/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O momento atual traz grandes oportunidades, como sementes que precisam ser cultivadas com dedicação para florescer no futuro. Mantenha a paciência e respeite o ritmo natural das coisas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Com entusiasmo e uma visão positiva, você poderá enxergar atalhos e facilidades no seu caminho. Mantenha-se atento às oportunidades, mas sem rigidez excessiva. O equilíbrio entre cautela e leveza será essencial.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Adiar compromissos pode parecer tentador, mas concluir tarefas agora garantirá mais energia para desafios futuros. Aproveite o momento para eliminar pendências e abrir espaço para novas oportunidades.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Apontar culpados é fácil, mas assumir responsabilidades é mais produtivo. Evite cair no discurso moralista e concentre-se no que você pode fazer para melhorar a situação. A mudança começa dentro de você.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O desejo por mais segurança e conforto material é legítimo e alcançável, desde que os planos sejam bem estruturados. Avalie o tempo necessário para cada conquista e aja com estratégia.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Tome iniciativas com intenções genuínas e livres de ressentimentos. A energia que você coloca em suas ações determinará os resultados. Para colher bons frutos, plante com sinceridade e clareza.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Um pouco de isolamento pode fazer bem, mas evite transformar o silêncio em espaço para rancores. Use esse tempo para refletir e reorganizar pensamentos, encontrando paz em sua própria companhia.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A interação social pode ser a chave para aliviar o peso emocional desta fase. Distraia-se com o movimento ao seu redor e perceba como as coisas são mais leves do que parecem. Permita-se relaxar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Enquanto houver vida, seu propósito continua ativo, mesmo que você ainda não o tenha identificado. Buscar essa consciência e agir intencionalmente em direção aos seus objetivos fará toda a diferença.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Guardar ressentimentos apenas drena sua energia vital. Liberte-se dessas amarras e renove-se, deixando para trás o que não contribui para seu crescimento. O futuro será mais leve sem esse peso.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Arriscar faz parte do jogo, e hesitar pode fazer com que oportunidades escapem. Motivação é importante, mas ação concreta é essencial. Aproveite o momento para tomar atitudes assertivas.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Ainda que você prefira evitar interações sociais, este é um momento propício para se abrir mais ao convívio. A troca com outras pessoas trará recompensas valiosas e ajudará a renovar suas energias.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)