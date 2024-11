Horóscopo do dia de hoje, 08/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 08/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Há momentos em que é melhor passar por desinteressado e, com um olhar distante, deixar que as pessoas sigam cometendo os erros que insistem em considerar como verdades absolutas. Às vezes, é preciso permitir que o destino faça o seu curso.

Touro

Palavras doces e sedutoras sempre carregam segundas e terceiras intenções. Fique atento, para não acabar comprando algo que não é o que parece. Muitos enganos circulam nesse momento, por isso, esteja em alerta.

Gêmeos

Ao invés de tentar impedir alguém de cometer um erro com palavras fortes, opte por se aproximar com suavidade e uma conversa que questione a necessidade de se agir de determinada maneira. A suavidade pode ser mais eficaz que a intervenção direta.

Câncer

Exigir demais das pessoas que você quer atrair pode afastá-las, pois elas não se sentirão à vontade sendo constantemente pressionadas a se provar para você. Um pouco mais de leveza nas suas expectativas seria ideal.

Leão

Se você quer equilibrar as coisas e trazer um pouco de leveza à sua vida, tente criar um clima romântico, uma fantasia que eleve sua alma acima dos desafios cotidianos. Isso pode ser a chave para superar as dificuldades.

Virgem

Você pode tentar algo, mas seria melhor que suas tentativas não estivessem atreladas à expectativa de um resultado específico. Dessa forma, você faz sua parte sem se angustiar com o que acontecerá, pois é assim que as coisas devem fluir.

Libra

Seria maravilhoso se tudo fosse como sua alma idealiza, mas a realidade nem sempre corresponde aos nossos desejos. Ela simplesmente é o que é, sem adornos. Porém, ainda é belo que a busca por harmonia siga a inspiração dos seus sonhos.

Escorpião

Há momentos em que sua alma se vê tomada por um turbilhão de emoções desconexas, e não adianta tentar racionalizar o que está acontecendo. O melhor é se entregar à experiência e seguir em frente, sem ficar tentando entender tudo.

Sagitário

A busca por prazer e diversão se torna urgente, já que, de um lado, você tem muitos desafios a enfrentar, e de outro, pouca ajuda para lidar com tudo. Então, talvez seja melhor abrir mão das preocupações e se entregar ao que traz alegria.

Capricórnio

As boas intenções precisam ser tiradas da gaveta da imaginação e transformadas em ações concretas. Errar por tentar é mais produtivo do que continuar errando por nunca tentar. O importante é começar a fazer, mesmo com medo dos erros.

Aquário

Embora as pessoas frequentemente ofereçam conselhos com entusiasmo, nem sempre é bom confiar em tudo o que dizem. Muitas vezes, elas falam mais para brilhar do que para ajudar, e seus subterfúgios podem acabar causando mais confusão do que clareza.

Peixes

Querendo se enganar ou sendo enganado com elogios e mentiras que tocam sua alma, o fato é que você pode aproveitar essa situação momentânea para se deleitar, mas depois é preciso despertar e seguir em frente, com a mente renovada.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)