Horóscopo do dia de hoje, 08/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira, 08/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Sem grande esforço, as coisas parecem se encaixar naturalmente, mas é essencial manter a atenção e a clareza. Confiar apenas na sorte pode ser arriscado. Continue atento para garantir que tudo siga no rumo certo.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As decisões das pessoas ao seu redor devem ser respeitadas, mesmo que não correspondam às suas expectativas. Neste momento, a harmonia coletiva é mais importante do que tentar impor sua vontade. Flexibilidade será sua aliada.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A sorte pode ser imprevisível, mas ainda assim tem seu papel no cenário atual. Com tantas variáveis envolvidas, não é possível controlar tudo. Mantenha-se aberto às oportunidades inesperadas e siga com adaptabilidade.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Se apenas a força do pensamento bastasse, o mundo seria muito diferente. Enquanto temos um corpo físico, ele deve ser valorizado como parte essencial da realidade. Transforme suas ideias em ações concretas.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As dificuldades podem parecer insuperáveis, mas a experiência mostra que desafios semelhantes já foram superados antes. Controle a ansiedade, analise a situação com calma e encontrará soluções viáveis.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Concessões podem ser difíceis, mas são necessárias para o progresso. Aceitar certas condições pode ser a chave para avançar. Adapte-se ao cenário e colha os benefícios dessas negociações.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A mente está sempre ativa, gerando ideias e possibilidades. Se não puder conter esse fluxo, ao menos saiba que, quando começar a agir, tudo será mais simples do que parece. Coloque os planos em prática e veja os resultados.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

No mundo atual, muitas pessoas prometem mais do que podem cumprir. Fique atento a isso, especialmente agora que precisa de apoio. Escolha bem em quem confiar para evitar decepções.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Buscar proteção e conforto é essencial, mas lembre-se de considerar as necessidades das pessoas ao seu redor. O equilíbrio entre seu bem-estar e o dos outros trará mais harmonia para sua jornada.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Planejar é fundamental, mas há um momento para agir, e esse momento chegou. Pare de refinar planos indefinidamente e comece a executá-los. Somente assim poderá medir os desafios reais e enfrentá-los com eficácia.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Para evitar retrabalho, concentre-se em entregar qualidade e eficiência desde o início. Se envolver-se verdadeiramente com suas responsabilidades, conseguirá resultados duradouros e evitará esforços desnecessários.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo que o cenário atual não pareça promissor para descanso e serenidade, siga em frente sem perder a alegria e a leveza. Perseverança e uma atitude positiva serão fundamentais para alcançar seus objetivos.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)