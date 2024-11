Horóscopo do dia de hoje, 07/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quinta-feira, 07/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Permita que sua alma sonhe alto e sem limites, pois não há necessidade de realizar nada que realmente valha a pena neste momento. Apenas deixe-se embalar pelas imagens maravilhosas do futuro.

Touro

Muitas dúvidas e dilemas se acumulam em sua alma, impedindo que este seja um momento dinâmico e fluido como poderia ser. Já que isso é inevitável, aproveite o movimento e dedique-se a investigar o que desperta sua atenção.

Gêmeos

Sentir-se em perigo ou achar que as pessoas veem sua alma pode não ser algo que tenha validade concreta, mas se isso acontece, aproveite para refletir sobre essas sensações. É por aí.

Câncer

Seu jeito de fazer as coisas pode entrar em conflito com o jeito radicalmente diferente de outras pessoas. Não seria sábio se estender nesse desacordo, mas sim sair dele assim que tiver a chance.

Leão

Forçar os acontecimentos para que se dobrem à sua vontade não seria uma jogada sábia neste momento, pois os resultados seriam contraproducentes. É difícil conter-se, mas ainda é a melhor opção no cenário atual.

Virgem

Suas certezas não coincidem com as certezas das outras pessoas, mas, neste momento, seria inútil entrar em conflito com elas tentando provar quem está certo. A razão não é de ninguém.

Libra

Se todas as opiniões fossem realmente certas, não haveria discordâncias nem contradições. Porém, nem todas as opiniões devem ser levadas a sério, pois muitas vezes são emitidas sem qualquer suporte na realidade.

Escorpião

Se as pessoas se relacionassem apenas por interesses concretos, não haveria relações íntimas, apenas relações de negócios. Há margem suficiente para você deixar de lado os interesses e se relacionar com mais leveza.

Sagitário

Tentando simplificar e facilitar, talvez acabe ocorrendo o oposto, e isso não porque sua alma falte de boa vontade, mas porque as pessoas, em geral, estão bastante desnorteadas neste momento.

Capricórnio

Há males que vêm por bem, mas enquanto isso acontece, a alma não consegue enxergar o bem que há nesse processo. Viva tudo o que surgir, pois, por pior que seja, tudo traz algo interessante consigo.

Aquário

Seria melhor seguir seu roteiro e não se desviar, mas isso é mais fácil de falar do que de fazer, já que há tantas opiniões desencontradas, estimulando atitudes imaturas. Considere isso.

Peixes

Está tudo muito desordenado, mas não se preocupe, pois isso é apenas uma fase passageira, que, na verdade, ajudará você a entender melhor quais prioridades devem ser protegidas das eventualidades.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)