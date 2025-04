Horóscopo do dia de hoje, 07/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda-feira, 07/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Revele parte de seus planos, mas mantenha certa discrição. Seu sucesso depende de estratégias que apenas você conhece por completo. Evite expor tudo antes do momento certo.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ajustes serão necessários ao longo do caminho. Apesar de suas preferências, algumas concessões serão fundamentais para que o entendimento coletivo prevaleça sobre vontades individuais.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Mesmo diante de desafios que parecem insuperáveis, lembre-se: você nunca está sozinho. O apoio espiritual e o universo estão a seu favor, trazendo proteção nos momentos mais difíceis.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O poder da mente é um aliado valioso, mas a realidade exige mais do que intenção. Enquanto estivermos neste mundo físico, ações concretas serão essenciais para transformar sonhos em realidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Tudo o que parece insuperável agora se tornara apenas uma memória no futuro. Situações semelhantes já foram vencidas antes. Continue confiando em sua capacidade e siga em frente com determinação.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Nem todas as decisões alheias estarão alinhadas com suas expectativas. Evite conflitos desnecessários e prefira a diplomacia. Assim, você evitará demoras e conduzirá tudo de forma mais eficaz.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Muitos desafios parecem complexos até que você decide enfrentá-los. Evite cálculos mentais excessivos e coloque suas ideias em prática. A ação pode revelar soluções mais simples do que imaginado.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O sucesso de seus projetos depende da colaboração de outras pessoas. Trate bem quem está ao seu redor, mas mantenha clareza e discernimento. Nem todas as promessas serão cumpridas, então escolha bem em quem confiar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O bem-estar é um ideal coletivo, mas muitas vezes buscamos apenas a própria satisfação. Equilibre seus desejos com a harmonia ao redor. Dessa forma, será possível construir um ambiente verdadeiramente positivo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A solução está mais próxima do que parece. No entanto, você só irá percebê-la quando decidir agir. Em vez de permanecer apenas no planejamento, dê o primeiro passo e veja os resultados acontecerem.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Eficiência é a chave para o seu dia. Evite pressa e precipitações. Priorize a qualidade em suas ações para evitar retrabalho. O que é feito com atenção garante resultados mais duradouros.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Toda decisão carrega impacto, tornando essencial equilibrar responsabilidade e leveza. Procure manter alegria no caminho, pois é ela que traz clareza para os momentos importantes.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)