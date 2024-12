Horóscopo do dia de hoje, 06/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta sexta-feira, 06/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

Áries

Desta vez, não é sobre fazer qualquer coisa, mas sim sobre acertar o máximo possível. Isso exige reflexão constante, mesmo que você precise conter o impulso de agir imediatamente.

Touro

Você sente que tempos difíceis estão se aproximando, mesmo sem saber os detalhes. Prepare-se, mas cuide para que suas defesas não se transformem em limitações que aprisionam.

Gêmeos

Não importa de quem seja a culpa pelos erros, o foco agora deve ser corrigir e seguir em frente. Assuma sua responsabilidade, recoloque tudo nos trilhos e continue.

Câncer

As ideias discutidas podem se tornar realidade, mas é fundamental avançar com cautela. Evite cair em promessas ilusórias e confie apenas no que for concretamente possível.

Leão

As iniciativas que você deseja tomar precisam de mais tempo para amadurecer. Mesmo que o ímpeto seja forte, lembre-se: a pressa é inimiga da perfeição.

Virgem

As soluções disponíveis podem não ser as ideais, mas são as possíveis no momento. Aceite as condições atuais com paciência, pois haverá oportunidades para melhorias no futuro.

Libra

Com a colaboração das pessoas certas, as dificuldades atuais se tornarão menos dramáticas e mais manejáveis. Deixe de lado as queixas e foque no essencial: viver.

Escorpião

Embora seja difícil, é essencial esperar pelo momento certo. Se você ceder à urgência, acabará agindo de forma prematura, o que comprometerá a maturidade dos seus planos.

Sagitário

As mudanças necessárias podem ser dolorosas, como cortar na própria carne. Elas envolverão decisões difíceis, especialmente em relacionamentos, mas trarão liberdade e renovação.

Capricórnio

Mantenha a sinceridade consigo mesmo. Evite criar justificativas fantasiosas para a realidade. É melhor trabalhar para corrigir os problemas do que mascará-los com ilusões.

Aquário

A presença de pessoas com personalidades fortes pode ofuscar a sua. Em vez de competir, adote uma abordagem diplomática para compartilhar espaço e alcançar harmonia.

Peixes

O medo do futuro só terá poder sobre você se você permitir. No entanto, seus sonhos sobre o que está por vir estão ao seu alcance e podem inspirar você a agir com paixão.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)