Horóscopo do dia de hoje, 06/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta-feira, 06/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Sonhe alto e busque sempre chegar longe. Se a humanidade tem a capacidade de sonhar sem limites, certamente há uma razão para isso, mais sábia do que a simples obrigação de se prender à conformidade.

Touro

Nem sempre as preocupações ansiosas têm fundamento. Muitas vezes, elas se criam por si mesmas, se multiplicando enquanto sua alma passa a acreditar que fazem parte da realidade.

Gêmeos

Nada de perigoso está acontecendo. O que você escuta são apenas palavras ao vento, ditas por pessoas que não sabem exatamente o que estão dizendo e que nem percebem o impacto que suas palavras têm em você.

Câncer

Faça do seu jeito. Quando alguém reclamar, dizendo que deveria ser diferente, procure se distanciar e evitar confrontos desnecessários. Continue seguindo seu caminho; os resultados serão positivos.

Leão

Há muito barulho ao seu redor, mas é apenas distração. Não há algo realmente importante acontecendo, é gente tentando chamar atenção sem ter algo de relevante para mostrar.

Virgem

Os bons sentimentos trazem paz ao coração, mesmo sabendo que são apenas uma pequena ilha em meio ao vasto oceano de dificuldades e desafios que continuam surgindo. Aproveite o momento.

Libra

Às vezes, as palavras, mesmo bem-intencionadas, podem atrapalhar mais do que ajudar. Sua alma precisa de um tempo sozinha, ouvindo apenas a si mesma e se afastando das opiniões alheias.

Escorpião

Os motivos que tornam certas pessoas atraentes ainda não estão claros. Continue se relacionando com os outros, mas, por enquanto, livre de interesses específicos.

Sagitário

Mesmo com as melhores intenções, nada garante que suas atitudes resultarão em respostas positivas. Há algo de imprevisível no ar que está virando tudo de cabeça para baixo.

Capricórnio

Suas intenções mais ocultas tendem a vir à tona, mas não se preocupe. Elas serão reveladas apenas àquelas pessoas que têm interesse real em você, o que pode aproximá-las de você de uma forma que, de outra maneira, não aconteceria.

Aquário

As pessoas podem incentivá-lo a tomar atitudes que para elas parecem simples, mas lembre-se de que quem estará na linha de frente será você, não elas. Afaste-se e silencie esse barulho perturbador.

Peixes

Com palavras, você pode ir longe, mas, ao chegar lá, sua alma será cobrada na prática. Promessas têm prazo de validade, enquanto as ações se firmam na realidade. Leve isso em consideração com carinho.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)