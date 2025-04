Horóscopo do dia de hoje, 06/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 06/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mantenha-se ativo, mesmo que a direção não esteja clara. O movimento físico e mental trará benefícios para sua saúde e bem-estar. Utilize a energia disponível para explorar novas atividades e cuidar de si. Não deixe a falta de foco impedir o progresso.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Nem tudo será perfeito, mas isso não significa que tudo esteja errado. Ajuste suas expectativas e encontre o lado positivo das situações. A aceitação e a adaptação são chaves para a harmonia. Foque no que pode ser controlado e liberte-se do que não pode. Aproveite o presente.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Socialize com pessoas que compartilham seus interesses e valores. A vida é uma mistura de situações diversas, e a companhia certa pode fazer toda a diferença. Selecione suas interações com cuidado e construa relacionamentos significativos. Mantenha a mente aberta para novas conexões.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A companhia é valiosa, mas a introspecção é essencial para a clareza mental. Reserve tempo para refletir sobre as experiências recentes e organizar seus pensamentos. A distância temporária das interações sociais trará insights valiosos. Utilize esse tempo para se reconectar consigo mesmo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Compartilhe suas alegrias e dores para construir relacionamentos mais profundos e autênticos. A vulnerabilidade fortalece os laços sociais e permite que os outros o compreendam melhor. Expresse-se com honestidade e abra-se para a conexão genuína. As relações sociais são muito importantes nessa fase.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A fase de planejamento chega ao fim, e a ação se torna necessária. A operacionalização dos planos pode ser desafiadora, mas também gratificante. Encare os obstáculos com determinação e celebre cada conquista. A persistência trará resultados satisfatórios.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A evolução espiritual se manifesta na capacidade de celebrar o sucesso alheio. Afaste a inveja e cultive a empatia. A alegria compartilhada fortalece os laços sociais e cria um ambiente positivo. Inspire-se no sucesso dos outros e busque o crescimento mútuo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As promessas despertam entusiasmo, mas a falta de ação leva à decepção. Mantenha o equilíbrio entre palavras e feitos. Aja com integridade e cumpra seus compromissos. A consistência é fundamental para construir confiança e credibilidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Ofereça apoio e motivação de forma genuína, sem se esconder atrás dos outros. Assuma a liderança e enfrente os desafios com responsabilidade. A coragem inspira e fortalece os laços de equipe. Seja um exemplo de integridade e responsabilidade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Transforme as atividades cotidianas em momentos de prazer e satisfação. Saia do piloto automático e envolva-se com o coração em cada tarefa. A alegria no trabalho diário traz leveza e bem-estar. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Cultive a alegria e a leveza em suas interações sociais. A positividade cria um ambiente harmonioso e fortalece os laços. Aproveite os momentos de conexão e celebre a vida. A diversão é essencial nessa jornada.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Apesar das dúvidas, a realidade se mostra favorável. Relaxe e confie no fluxo da vida. A serenidade traz clareza e paz interior. Acredite que tudo se encaminha para o melhor. Mantenha a calma e aproveite o dia.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)