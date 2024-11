Horóscopo do dia de hoje, 05/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta terça-feira, 05/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Projetar sua mente para o futuro é essencial, mas cuidado para não se perder em fantasias impossíveis. Foque em um roteiro que seja minimamente realizável.

Touro

As comoções emocionais podem ser desgastantes e nem sempre trazem resultados positivos. Às vezes, é melhor permitir que essas emoções passem naturalmente.

Gêmeos

As pessoas estão enlouquecendo mais do que o normal, e isso se deve ao estado caótico do mundo, que nunca esteve tão confuso como agora. É assim.

Câncer

Atividades simples, que costumam ser automáticas, podem se tornar complicadas de repente. Esse é o sinal de que é hora de desacelerar e, se necessário, mudar a rotina para evitar complicações.

Leão

O pontapé inicial não precisa ser hoje; amadurecer suas ideias antes de colocá-las em prática é fundamental. Isso ajuda a evitar precipitações e aumenta suas chances de sucesso.

Virgem

Chegar perto do que se deseja pode causar ansiedade, especialmente quando algo cria distância novamente. Embora isso seja cansativo, lembre-se de que a vida está em constante renovação, assim como você.

Libra

Muitas coisas são ditas sem respaldo na realidade, mas a energia com que são apresentadas pode torná-las convincentes. Investigue melhor as informações que você recebe.

Escorpião

A preocupação com dinheiro é constante: quando falta, as contas gritam, e quando sobra, surge a necessidade de investir. Hoje, afaste-se de qualquer preocupação financeira.

Sagitário

As iniciativas que você deseja tomar precisam de mais amadurecimento. Seria melhor se conter e considerar o tempo como seu aliado, em vez de vê-lo como um inimigo.

Capricórnio

Reserve um tempo para se afastar de tudo e de todos. Mesmo que não consiga desmarcar compromissos, adote uma postura distante para evitar contaminação emocional.

Aquário

Quando as pessoas estão nervosas, elas contagiam o ambiente como um bocejo que se espalha. Tente se distanciar e se resguardar em um lugar seguro, evitando essa contaminação.

Peixes

Cuidado para que o entusiasmo não se torne uma armadilha que te faça agir precipitadamente. O entusiasmo é maravilhoso, mas nem sempre é o momento adequado para agir. É assim.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)