Horóscopo do dia de hoje, 04/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta quarta-feira, 04/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

Áries

Tudo está se encaixando, mesmo que o panorama geral ainda não traga a serenidade e confiança que você deseja para o futuro. Siga em frente, apesar das incertezas que inquietam seu interior.

Touro

Diante das mudanças no mundo, é inviável continuar se apegando aos critérios antigos que você usava para avaliar a realidade e tomar decisões. É tempo de ajustar sua perspectiva.

Gêmeos

Com tantas emoções simultâneas, você pode se sentir atordoado e sem direção. O melhor é adotar a naturalidade; se não for espontânea, ao menos finja, pois ajudará a lidar com os desafios.

Câncer

A socialização está em alta nesta época do ano, mas talvez você não esteja tão disposto a isso, especialmente porque simpatizar com quem você não gosta pode ser um desafio.

Leão

Um passo de cada vez. Mesmo que os avanços pareçam pequenos, continue persistindo nesse ritmo. Os resultados virão inevitavelmente, como o dia que sempre segue a noite.

Virgem

Este é o momento de se divertir e investir nos temas que animam sua alma. Não se preocupe tanto com os resultados imediatos. A diversão está em aproveitar sem pressa.

Libra

As emoções são valiosas, pois refletem com sinceridade o que se passa entre as pessoas. No entanto, é raro que alguém se permita ser realmente emocional diante dos outros.

Escorpião

Os acordos feitos agora devem ser honrados no futuro, mesmo que, mais tarde, pareçam inconvenientes. Alterar o combinado é possível, mas será complicado e pouco provável.

Sagitário

Organize os aspectos práticos da sua vida para garantir mais tempo para as aventuras no futuro. Por enquanto, sacrifique o desejo de explorar em nome de maior planejamento.

Capricórnio

Para realizar tudo o que você deseja, é essencial planejar e organizar seus passos com cuidado. Assim, você aceitará com tranquilidade a ausência de resultados imediatos, confiando que eles virão.

Aquário

Saber o que precisa ser feito e não agir pode levar você a criar justificativas elaboradas para sua inércia. Por mais convincentes que pareçam, em algum momento será necessário enfrentar as pendências.

Peixes

Em vez de focar em resultados imediatos, projete-se no futuro. Comece agora a construir um planejamento eficiente para alcançar os objetivos que deseja realizar mais à frente.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)