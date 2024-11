Horóscopo do dia de hoje, 04/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda-feira, 04/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Neste momento, não é possível organizar seus sentimentos. É melhor deixá-los soltos enquanto sua alma se concentra em assuntos mais práticos e viáveis, ao invés de tentar organizar sua vida interior.

Touro

Não é necessário que todos concordem, pois há diferenças irreconciliáveis de princípios. Contudo, as pessoas precisam umas das outras e devem deixar de lado suas desavenças. Avante!

Gêmeos

Embora tudo pareça difícil agora, você descobrirá que essas dificuldades são mais imaginárias do que reais. Se fizer sua parte, o constrangimento logo desaparecerá.

Câncer

As boas ideias que trazem entusiasmo precisam ser registradas de alguma forma. Se você confiar apenas na memória, é provável que não consiga lembrá-las corretamente depois.

Leão

Os sentimentos devem ser levados a sério, mas é importante verificá-los para não confundi-los com percepções. Nem sempre são o que parecem; às vezes, são apenas fantasias convincentes.

Virgem

O que for combinado agora será cobrado com vigor no futuro próximo. Se não quiser se comprometer com nada, o melhor é permanecer em silêncio.

Libra

O que você fizer de bom hoje será uma grande fonte de alívio nas próximas semanas. Evite deixar para depois o que você pode realizar agora.

Escorpião

Faça um acordo com sua alma para evitar o conflito entre deveres e desejos. O tempo deve ser visto como um aliado, não como inimigo.

Sagitário

As questões que exigem discrição são as mais importantes no momento. O segredo pode ser um poderoso aliado para amadurecer suas ideias.

Capricórnio

Socializar não é uma obrigação, mas é uma ferramenta valiosa para sua saúde física e mental. Procure dinamizar seus relacionamentos e sair da sua zona de conforto.

Aquário

Cumpra suas tarefas e responsabilidades, mesmo que sejam entediantes. Enquanto tudo estiver organizado e em andamento, você terá tempo para explorar sua imaginação.

Peixes

O caminho está traçado. Embora possam ocorrer desvios ou improvisações devido a imprevistos, você está em movimento. Celebre e mantenha-se firme na situação.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)