Horóscopo do dia de hoje, 03/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste domingo, 03/11, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Sua alma precisa encontrar espaço e tempo para aliviar as pressões que vem enfrentando, e o momento é ideal para isso. É domingo, um dia propício para fazer algo que te traga alegria.

Touro

O mundo está cheio de acontecimentos que aumentam a ansiedade das pessoas, que já são ansiosas por natureza. Tente aproveitar as coisas leves que também estão por aí.

Gêmeos

Os bons momentos que você compartilha com aqueles que te fazem bem devem ser protegidos de conversas desnecessárias, que só ofuscam a felicidade e podem gerar discórdias.

Câncer

Querer que as coisas aconteçam exatamente como desejamos pode parecer uma fórmula de sucesso, mas a vida traz limitações que, embora pareçam castigos, são formas de proteção.

Leão

As tensões são intensas, mas não estão sozinhas. Há também assuntos leves que podem servir como contraponto. Sua consciência não precisa ficar presa apenas nas tensões.

Virgem

Ninguém percebe o quanto é desafiador para você ser quem é e manter tudo em ordem. Melhor não esperar que os outros compreendam sua luta, pois a vida interior é invisível.

Libra

As pressões precisam ser gerenciadas com sabedoria, pois muitas vezes se disfarçam de justificativas racionais, mas têm raízes emocionais. Nossas emoções estão frequentemente desencontradas.

Escorpião

Enfrente as tensões com calma, evitando reações impulsivas. Se você conseguir esperar um pouco, suas ações serão tomadas com mais sabedoria. Isso fará a diferença!

Sagitário

Ninguém faz nada sozinho, nem se salva, nem se perde. A mente humana busca constantemente referências em pessoas que representem o que se deseja conquistar.

Capricórnio

Quanto mais pressão sua alma sentir, pior será sua reação aos acontecimentos. Reserve um tempo para relaxar e se distrair, mas não deixe de lado o que é imprescindível.

Aquário

Ofensas nem sempre são intencionais. Muitas vezes, a alma se machuca com situações que para os outros não têm importância, que eles vivenciam sem perceber.

Peixes

Essa sensação que te impede de aproveitar as coisas boas vale a pena levar a sério? Ou é apenas um pressentimento passageiro? Só o tempo dirá.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)