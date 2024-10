Horóscopo do dia de hoje, 04/10: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 04/10, sexta-feira, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

Certas contrariedades que as pessoas apresentam não são motivo verdadeiro para você se irritar. Apesar de tudo e de todos, as coisas continuarão em frente da melhor maneira possível. O cenário é um caos ordenado.

Touro

Evite se preocupar se, por desventura, você ficou com uma parcela maior de esforço e trabalho. Essa é uma condição passageira que logo será substituída por uma rede de colaboração. Mesmo que dure pouco, ela acontece.

Gêmeos

Seguindo as regras e se adaptando aos procedimentos necessários, você terminará mais rapidamente as tarefas em andamento do que se pisasse no acelerador dos seus impulsos, tentando encontrar atalhos. Siga as regras.

Câncer

Os perrengues têm potencial de ofuscar as coisas boas que surgem nesta parte do caminho, mas cabe a você decidir o quanto vai permitir que essa atrapalhação predomine. Foque sua mente em se projetar ao futuro ideal.

Leão

A alma voltará a experimentar a serenidade que tanto prazer lhe provoca. Não tenha a menor dúvida a esse respeito. É necessário, porém, que você mantenha a presença de espírito para não se precipitar em nenhuma direção.

Virgem

O terreno se tornou um tanto incerto. Porém, se você seguir em frente de acordo com os planos, verá que as coisas se acertam sem grandes dramas nem investimentos de energia. Procure se conter diante das contrariedades.

Libra

Melhor você frear os impulsos, pois qualquer tipo de precipitação complicaria ainda mais um cenário que não precisa de mais disso. Sem impulsividade, você verá que as coisas difíceis se tornam bastante mais simples.

Escorpião

Por mais que seu sangue ferva de vontade de passar por cima de alguém, este não seria o momento propício para tal manobra. Agora é um momento em que a contenção daria melhores resultados.

Sagitário

Em vez de seguir os passos dessas pessoas que transgridem as regras e os combinados, procure fazer tudo dentro dos seus pressentimentos. Eles não falham e quase sempre contradizem a lógica.

Capricórnio

Dessa vez, prefira atuar de acordo com o que a maioria pretende. Apesar de você intuir que poderia agir com mais eficiência do seu jeito, este é o momento de unir suas forças com o grupo.

Aquário

As boas ideias precisam encaixar na realidade possível. Embora haja sonhos elevados que valeria a pena investir, a questão prática deve prevalecer nas escolhas e planejamentos envolvidos.

Peixes

Parece tudo muito mais difícil do que é. Você precisa atravessar essa névoa densa provocada pelas suas dúvidas e vertigens existenciais e se lançar com atrevimento à aventura da vida. Dará tudo certo, mesmo dando errado.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)