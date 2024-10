Horóscopo do dia de hoje, 03/10: veja a previsão para todos os signos

Veja, abaixo, o horóscopo de hoje, 03/10, quinta-feira, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo, a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março.

Áries

As contrariedades que surgem não devem ser motivo para irritação. Apesar de tudo, as coisas seguirão adiante da melhor maneira possível. O caos atual está, na verdade, em perfeita ordem.

Touro

Não se preocupe se o peso do trabalho parecer maior do que o esperado. Essa fase será temporária e logo surgirá uma rede de colaboração. Ainda que dure pouco, essa ajuda virá.

Gêmeos

Seguindo as regras e adaptando-se aos procedimentos, você concluirá suas tarefas mais rápido do que ao tentar atalhos impulsivos. Respeitar as normas será a melhor estratégia.

Câncer

Dificuldades podem ofuscar as boas oportunidades neste momento, mas cabe a você decidir o quanto permitirá que esses obstáculos dominem. Mantenha o foco no futuro que deseja construir.

Leão

A serenidade voltará a reinar em sua alma, trazendo a paz que você tanto deseja. No entanto, é essencial manter o equilíbrio para evitar decisões precipitadas.

Virgem

O caminho pode parecer incerto, mas seguindo seus planos, as coisas se resolverão sem grandes dramas ou esforço. Mantenha a calma diante das dificuldades.

Libra

Freie seus impulsos, pois qualquer precipitação pode complicar ainda mais o cenário. Ao ser mais paciente, você perceberá que as soluções serão mais simples do que parecem.

Escorpião

Por mais que você queira agir de forma impulsiva, agora não é o momento para isso. A contenção será mais eficaz e trará melhores resultados.

Sagitário

Em vez de seguir quem quebra as regras, confie nos seus pressentimentos. Eles são mais certeiros do que a lógica e o guiarão da maneira correta.

Capricórnio

Desta vez, prefira atuar em sintonia com o grupo. Apesar de acreditar que seu método seria mais eficiente, o momento pede união e colaboração.

Aquário

Boas ideias precisam se ajustar à realidade. Mesmo que os sonhos sejam elevados, é fundamental priorizar o aspecto prático nas decisões e planejamentos.

Peixes

Embora tudo pareça mais complicado do que realmente é, você precisa atravessar as dúvidas e se lançar com coragem na aventura da vida. No final, tudo se resolverá, mesmo que enfrente dificuldades ao longo do caminho.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Adna Figueira, editora web de oliberal.com)