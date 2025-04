Horóscopo do dia de hoje, 02/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta-feira, 02/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Para a natureza ariana, respeitar a ordem e evitar a pressa é crucial nesta semana. Ignorar etapas pode comprometer seus planos. A paciência será sua maior aliada.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Seus sonhos de grandes conquistas exigem colaboração e articulação política e social. Unir diferentes opiniões e interesses é o caminho para o sucesso.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Este é um momento de realizações, mas também de cautela. Compartilhar seus planos com todos pode diluir seu potencial. A discrição é fundamental.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Suas ideias inovadoras merecem sair do abstrato e ganhar forma concreta. Transforme-as em projetos reais e compartilhe-os com o mundo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Expressar seus sentimentos é importante, mas o contexto é crucial. Certifique-se de que sua expressão seja apropriada para evitar resultados negativos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Em um mundo onde promessas nem sempre se concretizam, seja a exceção. Cumpra seus compromissos e contribua para um ambiente de confiança e equilíbrio.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Reconhecer as dificuldades é o primeiro passo para superá-las. Enfrente os desafios com consciência e confiança, sabendo que você é capaz de lidar com tudo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Pessoas ocupadas podem não perceber suas propostas. Seja estratégico em sua abordagem, apresentando suas ideias de forma clara e concisa.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Convencer pessoas distraídas de suas ideias exige persuasão e paciência. Apresente seus argumentos de forma clara e convincente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Os relacionamentos mais valiosos são aqueles que fazem parte da rotina. Valorize essas conexões, pois elas serão seu apoio em momentos de necessidade.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A ansiedade pode obscurecer oportunidades. Mantenha a calma e aproveite o momento para construir algo sólido e duradouro.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Não subestime o poder de pequenas ações. Cada passo contribui para seus objetivos maiores. Aja com determinação, mesmo que em pequena escala.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)