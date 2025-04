Horóscopo do dia de hoje, 01/04: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira, 01/04, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A chave para o sucesso é manter a ordem e o respeito em todas as suas ações. A precipitação pode levar a resultados negativos, por isso, siga cada passo com cuidado e atenção.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

É natural sentir medo diante de situações desconhecidas, mas não deixe que isso paralise seus movimentos. Entenda que o medo nem sempre indica perigo e siga em frente com confiança.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Compartilhe seus planos com cautela, revelando apenas o necessário para cada pessoa. A discrição é fundamental para proteger suas ideias e garantir o sucesso de suas iniciativas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Transforme suas ideias em projetos concretos para multiplicar seu impacto. O entusiasmo se intensifica quando você vê seus planos ganharem vida e inspirarem outras pessoas.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mantenha seus planos em segredo ou compartilhe-os apenas com pessoas de confiança. A confiança é um bem precioso, e proteger suas ideias é essencial para o sucesso.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Cumpra seus compromissos e promessas para construir acordos sólidos e duradouros. A reciprocidade é fundamental para o sucesso de todos os envolvidos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Encare os desafios com serenidade e equilíbrio, sabendo que as dificuldades fazem parte do caminho. Sua alma se fortalecerá ao superar cada obstáculo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça contato com pessoas que possam contribuir para seus projetos, mesmo que estejam ocupadas. A persistência e a comunicação eficaz são essenciais.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Domine a impulsividade e evite decisões precipitadas. Aja com discernimento e imparcialidade para preservar relacionamentos e projetos importantes.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Valorize os relacionamentos duradouros, mesmo que sua importância não seja evidente no dia a dia. Eles são um tesouro escondido que pode trazer grandes benefícios.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Aproveite as oportunidades que surgirem, mas sem ansiedade. A calma e a estratégia são essenciais para tomar decisões sábias e alcançar o sucesso.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Não subestime o impacto de suas ações, mesmo que pareçam pequenas. Cada passo conta para alcançar seus objetivos. Aja com confiança e determinação.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)