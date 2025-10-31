Horóscopo de hoje 31/10: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (31/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As boas coisas que acontecem às pessoas próximas, ou mesmo às distantes também, mas que você fica sabendo através das próximas, todas essas coisas lindas precisam ser celebradas em conjunto. É tudo uma coisa só.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As coisas caras não são necessariamente as melhores, porque em muitos casos você compra a marca e não o objeto em si. Se você achar que precisa de isso ou de aquilo, passe em revista, antes, tudo que não anda usando.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Adquira o que tiver vontade e que sua alma imaginar com regozijo, porém, evite se comprometer com preços elevados. Faça uma boa pesquisa, investigue e compare antes de desembolsar quantias além de sua capacidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Enquanto a boa vontade estiver presente, muitas coisas que antes eram complicadas serão facilitadas. Porém, sempre haverá por aí pessoas que tentam se aproveitar dessa boa vontade e a explorar para benefício próprio.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O ambiente agradável que sua presença promove há de ser aproveitado para amaciar as pessoas e, assim, elas aceitarem suas propostas. Porém, você há de dosar sua presença agradável para que essas pessoas não passem por cima.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Você se encontra muito perto de realizar algo que, se bem não vai solucionar tudo que você anseia, pelo menos vai provocar avanços substanciais que sossegarão sua alma, a fazendo entender que está tudo bem

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As facilidades que você experimenta agora não são necessariamente enganosas, mas mesmo assim requerem certo cuidado de sua parte, para não se embalar na ilusão de que tudo será assim eternamente. As facilidades passam.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Essas coisas lindas e maravilhosas que você pensa e que amolecem o coração precisam ser compartilhadas, mas aí está o problema, porque, quem teria coração puro o suficiente para apreciar essas coisas lindas?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As coisa caras não são necessariamente as de maior qualidade, é preciso ter bastante cuidado com esse equívoco nesta parte do caminho, para você não errar a dose e acabar criando gastos totalmente desnecessários.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que de forma um tanto atrapalhada, as coisas continuam avançando bastante bem, e isso há de ser motivo de celebração sem, no entanto, perder de vista os detalhes que ainda devem ser amarrados. Detalhes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muito se fala, muito mais ainda se promete, mas pouca coisa é feita além de continuar falando. É hora de colocar limites às conversas, para que não se perca a energia do momento e se realize pelo menos alguma coisa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cuide para não se iludir com a perspectiva de que, pagando contas mais altas e comprando objetos mais caros, assim você constituiria a prosperidade ansiada. Prosperar é um movimento que produz alegria e liberta.

