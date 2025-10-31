Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Astral chevron right

Horóscopo de hoje 31/10: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (31/10), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

image Final de outubro promete prosperidade para os signos; veja previsões
Sol, Mercúrio e Marte em Escorpião movimentam as energias e trazem mudanças positivas no fim de outubro



image Nativas de Escorpião: confira 3 curiosidades sobre as mulheres escorpianas
As mulheres de Escorpião apresentam características intensas que conseguem diferenciá-las dos demais signos do zodíaco

 

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

As boas coisas que acontecem às pessoas próximas, ou mesmo às distantes também, mas que você fica sabendo através das próximas, todas essas coisas lindas precisam ser celebradas em conjunto. É tudo uma coisa só.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As coisas caras não são necessariamente as melhores, porque em muitos casos você compra a marca e não o objeto em si. Se você achar que precisa de isso ou de aquilo, passe em revista, antes, tudo que não anda usando.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Adquira o que tiver vontade e que sua alma imaginar com regozijo, porém, evite se comprometer com preços elevados. Faça uma boa pesquisa, investigue e compare antes de desembolsar quantias além de sua capacidade.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 Enquanto a boa vontade estiver presente, muitas coisas que antes eram complicadas serão facilitadas. Porém, sempre haverá por aí pessoas que tentam se aproveitar dessa boa vontade e a explorar para benefício próprio.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

O ambiente agradável que sua presença promove há de ser aproveitado para amaciar as pessoas e, assim, elas aceitarem suas propostas. Porém, você há de dosar sua presença agradável para que essas pessoas não passem por cima.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

 Você se encontra muito perto de realizar algo que, se bem não vai solucionar tudo que você anseia, pelo menos vai provocar avanços substanciais que sossegarão sua alma, a fazendo entender que está tudo bem

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As facilidades que você experimenta agora não são necessariamente enganosas, mas mesmo assim requerem certo cuidado de sua parte, para não se embalar na ilusão de que tudo será assim eternamente. As facilidades passam.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

 Essas coisas lindas e maravilhosas que você pensa e que amolecem o coração precisam ser compartilhadas, mas aí está o problema, porque, quem teria coração puro o suficiente para apreciar essas coisas lindas?

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As coisa caras não são necessariamente as de maior qualidade, é preciso ter bastante cuidado com esse equívoco nesta parte do caminho, para você não errar a dose e acabar criando gastos totalmente desnecessários.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

 Mesmo que de forma um tanto atrapalhada, as coisas continuam avançando bastante bem, e isso há de ser motivo de celebração sem, no entanto, perder de vista os detalhes que ainda devem ser amarrados. Detalhes.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Muito se fala, muito mais ainda se promete, mas pouca coisa é feita além de continuar falando. É hora de colocar limites às conversas, para que não se perca a energia do momento e se realize pelo menos alguma coisa.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Cuide para não se iludir com a perspectiva de que, pagando contas mais altas e comprando objetos mais caros, assim você constituiria a prosperidade ansiada. Prosperar é um movimento que produz alegria e liberta.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

horóscopo

astral

signo do dia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda