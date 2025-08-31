Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 31/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste domingo, 31de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, domingo (31/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aquilo que parece fora do alcance é uma situação temporária, porque logo os ventos mudam de orientação e sua alma verá o mesmo cenário com olhos diferentes, e tudo ficará claro, fazendo sentido. Esperar é uma boa pedida.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

 Alguns riscos será necessário assumir, mas não ao ponto de sua alma ficar angustiada com a perspectiva de se enrolar em questões tão complicadas, que depois não possa retroceder nem tampouco controlar o que acontece.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 É bom que você ande estendendo o alcance de sua influência social, fazendo contatos e se aproximando às pessoas que supostamente poderiam ajudar com seus projetos. Faça isso, contudo, sem apego aos resultados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

São muitas pequenas coisas e pontas soltas que se manifestam ao mesmo tempo, deixando a alma um tanto atordoada. Porém, isso é algo temporário com que você não precisa se preocupar nem tirar conclusões apressadas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Há certas questões que você precisa assegurar, porque sua alma precisa de chão firme para continuar em frente. Porém, não é hora de abrir o jogo completamente, ao contrário, mantenha em segredo seus planos.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

A conclusão do que está em andamento é um requisito importante para você não se embolar no meio do campo e perder tempo com ansiedades inúteis. Tente soltar as amarras que prendem você a um passado que não foi nada bom.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É claro que você se sentiria melhor se pudesse ter certeza absoluta sobre o que fazer a seguir, mas apesar do incômodo da incerteza, você precisa aceitar que esse estado de coisas lhe brinda com margem para mudar de rumo.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Faça suas escolhas e se responsabilize por elas, nunca argumentando de que não teria tido outra opção a não ser a que você escolheu, porque sempre haverá outras possibilidades disponíveis. Sempre.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Seria um sonho se as coisas acontecessem sem ter de nos esforçar tanto, porém, esse sonho logo se transformaria no pesadelo de nos transformarmos em organismos inertes, sem nenhum tipo de liberdade de escolher.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

De vez em quando dá uma tonteira na alma, uma espécie de embotamento que não se pode explicar, porque nada demais nem de menos acontece. Esse é um momento para você aproveitar e descansar sem preocupações.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Nem sempre as pessoas que não lhe caem bem logo de entrada seguem por um caminho negativo de relacionamento. Em muitos casos a antipatia inicial vai se transformando num laço de cooperação raro de acontecer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Seria ideal que houvesse pessoas bem dispostas a unir forças com você para que todas as pessoas, juntas, prosperassem. Porém, o mundo anda tão de ponta-cabeça que não é possível esperar essa boa vontade das pessoas.

 

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

