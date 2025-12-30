Horóscopo de hoje 30/12: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 30 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (30/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
Aproveite todo e qualquer momento em que você possa desfrutar de sossego, porque o tom do meio ambiente anda na mão contrária disso, e com tanta gente produzindo barulho será raro encontrar momentos de serenidade.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Quando certas impossibilidades se apresentarem, o melhor a fazer é aceitá-las como sinais de que seria melhor mudar os planos e se adaptar ao cenário que, apesar das festividades, não anda nada sereno nem aprazível.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Cansaço nem sempre há de ser motivo de desânimo; em muitos casos, como agora, é a oportunidade de você se aquietar e encontrar uma maneira de melhorar a situação toda sem emitir palavra alguma, em total silêncio. É por aí.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Procure não exagerar na dose de boa vontade tentando solucionar todo e qualquer perrengue que acontecer, porque às vezes os perrengues acontecem na tentativa de evitar que sigamos por uma via perigosa. É por aí.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Quaisquer impedimentos que se apresentarem não devem ser interpretados como desafios que sua alma e corpo devam superar de imediato, mas, ao contrário, são sinais que avisam para ter mais cuidado com tudo.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Observe tudo que acontece com imparcialidade, buscando compreender as razões de as pessoas serem tão irracionais, as tolerando, dentro do possível, para não agregar encrenca a um cenário que não precisa mais.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
É tudo muito interessante, mas a companhia de certas pessoas dá nos nervos, e isso é algo difícil de esconder. Porém, enquanto possível, melhor você não agregar estresse apontando as falhas alheias. Melhor tolerar.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
A sociabilidade é virtuosa, mas nesta parte do caminho precisa ser administrada com sabedoria, porque não se trata de esbanjar simpatia a quem der e vier, mas de selecionar com o coração as pessoas que deixa se aproximarem.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Arrume tudo que estiver ao seu alcance, porque o esforço organizacional que você desempenhar será o motivo de as pessoas ao seu redor tomarem um pouco mais de cuidado com tudo, agregando serenidade ao cenário.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
Ofereça ao seu corpo e à alma o regozijo que andou faltando nos tempos anteriores, mas tomando o cuidado de não atropelar nada nem ninguém ao colocar em prática essa intenção, senão o tiro sairá pela culatra.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Faça o que seja mais seguro e confortável, não apenas para você em particular como também para todas as pessoas com quem se reunir hoje e nos próximos dias. Atuar dentro das margens de segurança é o melhor a fazer.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
O bem de todos teria de ser a prioridade, enquanto o bem particular fica relegado a momentos especiais. Porém, o mundo funciona exatamente ao contrário disso, agregando caos a um cenário que não precisa mais.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
