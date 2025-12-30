Horóscopo de hoje 30/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, terça-feira (30/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual o seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

VEJA MAIS

🔮 Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Aproveite todo e qualquer momento em que você possa desfrutar de sossego, porque o tom do meio ambiente anda na mão contrária disso, e com tanta gente produzindo barulho será raro encontrar momentos de serenidade.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Quando certas impossibilidades se apresentarem, o melhor a fazer é aceitá-las como sinais de que seria melhor mudar os planos e se adaptar ao cenário que, apesar das festividades, não anda nada sereno nem aprazível.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Cansaço nem sempre há de ser motivo de desânimo; em muitos casos, como agora, é a oportunidade de você se aquietar e encontrar uma maneira de melhorar a situação toda sem emitir palavra alguma, em total silêncio. É por aí.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Procure não exagerar na dose de boa vontade tentando solucionar todo e qualquer perrengue que acontecer, porque às vezes os perrengues acontecem na tentativa de evitar que sigamos por uma via perigosa. É por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Quaisquer impedimentos que se apresentarem não devem ser interpretados como desafios que sua alma e corpo devam superar de imediato, mas, ao contrário, são sinais que avisam para ter mais cuidado com tudo.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Observe tudo que acontece com imparcialidade, buscando compreender as razões de as pessoas serem tão irracionais, as tolerando, dentro do possível, para não agregar encrenca a um cenário que não precisa mais.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É tudo muito interessante, mas a companhia de certas pessoas dá nos nervos, e isso é algo difícil de esconder. Porém, enquanto possível, melhor você não agregar estresse apontando as falhas alheias. Melhor tolerar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

A sociabilidade é virtuosa, mas nesta parte do caminho precisa ser administrada com sabedoria, porque não se trata de esbanjar simpatia a quem der e vier, mas de selecionar com o coração as pessoas que deixa se aproximarem.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Arrume tudo que estiver ao seu alcance, porque o esforço organizacional que você desempenhar será o motivo de as pessoas ao seu redor tomarem um pouco mais de cuidado com tudo, agregando serenidade ao cenário.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ofereça ao seu corpo e à alma o regozijo que andou faltando nos tempos anteriores, mas tomando o cuidado de não atropelar nada nem ninguém ao colocar em prática essa intenção, senão o tiro sairá pela culatra.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Faça o que seja mais seguro e confortável, não apenas para você em particular como também para todas as pessoas com quem se reunir hoje e nos próximos dias. Atuar dentro das margens de segurança é o melhor a fazer.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O bem de todos teria de ser a prioridade, enquanto o bem particular fica relegado a momentos especiais. Porém, o mundo funciona exatamente ao contrário disso, agregando caos a um cenário que não precisa mais.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)