Horóscopo de hoje 30/06: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira 30/06 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia

Saiba qual o seu signo

Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Muitas coisas serão ditas nos próximos tempos, muitas promessas, muitas conversas, algumas boas, outras fiadas, e no meio de todo esse palavreado sua alma precisa manter o eixo, para não se perder em palavras vazias.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Repetir o mesmo que deu certo outrora não seria boa ideia, porque o mundo mudou muito, e o mundo são as pessoas, essas mesmas com que sua alma precisa lidar nesta parte do caminho. É preciso lançar mão de muita criatividade.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Tudo vai mudar, e para melhor, tenha certeza disso. Acontece apenas que na tentativa de tudo dar certo você se enrolou em coisa demais, e isso toma tempo e ocupa o espaço de tudo melhorar. Mas melhorará mesmo assim.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Você já carregou o mundo em suas costas, a partir de agora será necessário sua alma ser mais discreta, porque senão, as pessoas folgadas, que sempre estão por aí, continuarão empurrando tarefas na sua direção. Isso não.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A complexidade desta parte do caminho não há de ser diminuída com pensamentos de que você conseguiria dar conta de tudo. Isso é enganoso, porque agora você precisa compartilhar muita coisa com outras pessoas. Isso é delicado.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As deliberações hão de finalizar para, a seguir, sua alma começar a tomar medidas práticas. Não se importe com que, no íntimo, você ainda tenha muitas dúvidas sobre o que fazer. Faça o necessário e retifique depois.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Todos os malabarismos que você teve de fazer, e que ainda faz, para se equilibrar nas contas e nos deveres, não terão sido em vão. Logo mais você vai começar a colher bons frutos e isso aliviará muito sua alma.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Você andou se contendo demais nos últimos tempos, mas a partir de agora é preciso você começar a agir de forma mais contundente, de modo a que as pessoas não passem por cima de você. Tudo muda a partir de agora.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O tempo de engolir sapo está acabando, não porque o mundo fique uma maravilha a partir de agora, mas porque, pelo menos, você terá muito mais domínio sobre o cenário, em vez de depender tanto das circunstâncias.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Colocar as coisas em prática deveria ser motivo de júbilo, não fosse que a responsabilidade toda recai sobre suas costas. De todo modo, o sacrifício compensará, então, vale a pena você se envolver com boa vontade.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Esse peso que você andou suportando nos últimos meses vai começar a se diluir, mesmo que ainda não haja nada definitivo em vista. O alívio fará você pensar melhor e, também, se sentir mais confiante. Tudo de bom.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

É importante que tudo seja conversado direitinho para evitar que fiquem pontas soltas, ou que as palavras, que parecem promessas, sejam distorcidas depois. Porém, mais importante ainda é que tudo saia do papel.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)