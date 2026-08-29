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Horóscopo de hoje 29/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar neste sábado, 29 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges
fonte

Saiba o que esperar nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes (Reprodução / Redes Sociais)

Veja o horóscopo de hoje, sábado (29/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ter de escolher entre múltiplas e boas oportunidades é tão difícil quanto não ter nada para escolher. É importante luzir o discernimento nesta parte do caminho, porque as escolhas que você fizer serão bastante duradouras.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

As emoções não devem ser reprimidas nem tampouco expressas de um jeito que resulte no atropelamento das pessoas com que você se relaciona. A serenidade, afinal, também é uma emoção. Procure respirar com ritmo e profundidade.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 A pessoa que saberia dizer as coisas certas para as pessoas se sentirem motivadas a se reunirem é você, portanto, nesta parte do caminho assuma o papel de alma congregadora, tendo em mente o objetivo mais nobre possível.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

 A justiça não precisa ser severa nem repressora, porque o que é justo é o ideal da construção de todo e de qualquer relacionamento, seja na área de negócios tanto quanto na pessoal também. Sem justiça não há relacionamento.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

A pressa não é apenas inimiga da perfeição, ela também pode estragar o que está em bom andamento. Portanto, resista à precipitação, as coisas estão num bom rumo e neste momento você pode se movimentar com serenidade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Aquilo que você decidir no seu interior, no silêncio de seu coração, é o que trará os frutos deliciosos que você pretende sem, no entanto, haver certeza do tempo envolvido para conquistar os resultados. Em frente.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

As pessoas certas estão todas por aí, ao alcance da mão e disponíveis, só resta você saber selecionar as pessoas certas no meio desse mundaréu de gente de todo tipo. Parece difícil, mas não é. Questão de foco.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Há uma certa facilidade para você nesta parte do caminho, como se as coisas que dariam muito trabalho em qualquer outro momento recebessem o alento divino para fluírem sem obstruções. É coisa de se aproveitar.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É importante aceitar a possibilidade de que você esteja vendo com clareza o que as outras pessoas nem imaginam e que, por isso, mesmo você tentando explicar direitinho seu conhecimento, se faz um silêncio sepulcral.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Assumir riscos não é necessariamente uma obrigação de você ficar em perigo. Assumir riscos pode ser um exercício calculado, tanto que, no fim, nem pareça que sua alma está ficando de alguma maneira desprotegida.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Você conhece todas as pessoas certas e sua alma vibra quando pensa como seria ótimo as reunir para fazer algo todas juntas. Esse ideal há de ser realizado, porque é uma questão pertinente ao espírito da época.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Fazer tudo direitinho não precisa ser algo tedioso, porque também há excitação envolvida em consolidar seus interesses e preservar tudo funcionando da melhor maneira possível. Há excitações de todos os tipos. Ou não?

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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