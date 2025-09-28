Horóscopo de hoje 28/09: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, domingo (28/09), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

Confira a prece que promete fazer a pessoa amada chorar no seu pé muito rápido Áries : 21 de março a 20 de abril

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Transcenda os perrengues, evite ficar se debatendo no meio desses, porque, inclusive, muitos não têm solução, emergem ciclicamente para atazanar sua alma, provocando discussões estéreis que não levam a lugar algum.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Assumir alguns riscos é inevitável, mesmo que sua alma resista a esse movimento, porque teme sair da zona de conforto conquistada. Se o futuro fosse feito só de conforto, então sua alma não teria mais o que fazer.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Fazer bons contatos é mais fácil do que os preservar. Procure dedicar uma boa parte do tempo deste final de semana para fazer a manutenção dos bons contatos que você andou fazendo nos últimos tempos. Necessário.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Agora é o momento certo para desentulhar gavetas e armários, e colocar ordem para abrir espaço ao novo em sua vida. É impossível o futuro se apresentar a você se não houver espaço onde couber. Faça esse espaço.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Passar bem e compartilhar bons momentos com as pessoas queridas, isso não é distração, mas necessidade, porque através desse exercício sua alma voltará a ter uma visão positiva da realidade atual e do futuro. É por aí.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Continue construindo essa bolha existencial que chamamos depreciativamente de zona de conforto, mas que é imprescindível, porque se todos estivéssemos na intempérie o tempo inteiro, não aguentaríamos o tranco.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

É lindo se deixar levar por esses pensamentos maravilhosos que circulam pela mente, porém, é melhor manter os pés firmes do chão, porque senão a alma se encanta com perspectivas que, depois, são impossíveis de realizar.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Encontre serenidade do jeito que for mais prático, para sua alma se recuperar do desgaste emocional dos dias anteriores e, ainda mais, seguir em frente com seus intuitos, mas agora de um jeito mais racional.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A bola está com você, e isso significa que as iniciativas que você tomar serão seguidas pelas pessoas próximas É uma grande responsabilidade, porque recai sobre suas costas o estado de ânimo do grupo todo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Procure ficar na sua, evitando contato social que não seja de seu gosto ou produzido pela sua iniciativa. Este é um momento em que a solidão tende a ser a melhor companhia possível. Só falta avisar as pessoas.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Para passar as ideias maravilhosas à prática não é necessário muito esforço nem grandes investimentos, apenas conversar com as pessoas certas e as convidar para se unirem aos seus projetos. É mais fácil do que parece.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Procure não se ater ao calendário da civilização, que indica ser hoje um dia de folga, porque de acordo aos movimentos estelares, sua alma percebe que há coisas importantes para fazer Melhor se dedicar a elas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)