Horóscopo de hoje 28/08: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Hannah Franco
fonte

Veja, abaixo, o horóscopo do dia de hoje, 20/09, quinta-feira (Foto/Freepik)

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (28/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A ansiedade pode bater, mas o dia pede calma e foco. Aproveite a energia produtiva para resolver pendências financeiras. Cuide da saúde e evite agir por impulso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Com a Lua no seu signo, você se sentirá mais centrado e confiante. É um ótimo momento para investir em si mesmo e fazer valer suas opiniões no trabalho. No amor, demonstre o que sente com gestos práticos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dia traz introspecção e necessidade de pausa. Permita-se momentos de silêncio para organizar pensamentos. Questões familiares podem ganhar destaque. Evite confrontos desnecessários.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Amizades e redes de apoio estarão em foco. Ouça mais e compartilhe menos hoje — o equilíbrio entre dar e receber será essencial. No amor, o diálogo será o ponto de harmonia.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Assuntos profissionais exigem atenção. Pode ser o momento de mostrar seu valor e colher frutos de esforços anteriores. Seja diplomático ao lidar com figuras de autoridade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com Mercúrio no seu signo, você ganha clareza mental e poder de organização. Aproveite para colocar ideias em prática. Viagens curtas ou estudos também podem trazer bons resultados.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O dia favorece mudanças internas e desapegos. Pode ser necessário resolver assuntos financeiros com sabedoria. Evite discutir por poder nos relacionamentos. Foque no que realmente importa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Relações pessoais pedem atenção. Seja claro com suas intenções e evite jogos emocionais. A energia está mais estável, favorecendo acordos e reconciliações.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mente a mil, mas é importante priorizar a saúde e a rotina. Pequenos ajustes no dia a dia trarão grandes benefícios. No trabalho, evite prometer mais do que pode cumprir.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A criatividade está em alta. Use sua sensibilidade de forma estratégica. O dia é favorável para questões afetivas e também para investir em projetos pessoais com visão de longo prazo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos domésticos ganham espaço. É hora de cuidar do ambiente ao seu redor e fortalecer vínculos familiares. Evite se isolar — o afeto será seu ponto de equilíbrio.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O diálogo será essencial hoje. Seja assertivo, mas com empatia. A mente está afiada e favorece estudos, contratos e comunicações importantes. Não subestime os detalhes.

