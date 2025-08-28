Horóscopo de hoje 28/08: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta quinta-feira, 28 de agosto de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (28/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
A ansiedade pode bater, mas o dia pede calma e foco. Aproveite a energia produtiva para resolver pendências financeiras. Cuide da saúde e evite agir por impulso.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Com a Lua no seu signo, você se sentirá mais centrado e confiante. É um ótimo momento para investir em si mesmo e fazer valer suas opiniões no trabalho. No amor, demonstre o que sente com gestos práticos.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
O dia traz introspecção e necessidade de pausa. Permita-se momentos de silêncio para organizar pensamentos. Questões familiares podem ganhar destaque. Evite confrontos desnecessários.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Amizades e redes de apoio estarão em foco. Ouça mais e compartilhe menos hoje — o equilíbrio entre dar e receber será essencial. No amor, o diálogo será o ponto de harmonia.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Assuntos profissionais exigem atenção. Pode ser o momento de mostrar seu valor e colher frutos de esforços anteriores. Seja diplomático ao lidar com figuras de autoridade.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Com Mercúrio no seu signo, você ganha clareza mental e poder de organização. Aproveite para colocar ideias em prática. Viagens curtas ou estudos também podem trazer bons resultados.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
O dia favorece mudanças internas e desapegos. Pode ser necessário resolver assuntos financeiros com sabedoria. Evite discutir por poder nos relacionamentos. Foque no que realmente importa.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Relações pessoais pedem atenção. Seja claro com suas intenções e evite jogos emocionais. A energia está mais estável, favorecendo acordos e reconciliações.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Mente a mil, mas é importante priorizar a saúde e a rotina. Pequenos ajustes no dia a dia trarão grandes benefícios. No trabalho, evite prometer mais do que pode cumprir.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
A criatividade está em alta. Use sua sensibilidade de forma estratégica. O dia é favorável para questões afetivas e também para investir em projetos pessoais com visão de longo prazo.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
Assuntos domésticos ganham espaço. É hora de cuidar do ambiente ao seu redor e fortalecer vínculos familiares. Evite se isolar — o afeto será seu ponto de equilíbrio.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
O diálogo será essencial hoje. Seja assertivo, mas com empatia. A mente está afiada e favorece estudos, contratos e comunicações importantes. Não subestime os detalhes.
