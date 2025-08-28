Horóscopo de hoje 28/08: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (28/08), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A ansiedade pode bater, mas o dia pede calma e foco. Aproveite a energia produtiva para resolver pendências financeiras. Cuide da saúde e evite agir por impulso.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Com a Lua no seu signo, você se sentirá mais centrado e confiante. É um ótimo momento para investir em si mesmo e fazer valer suas opiniões no trabalho. No amor, demonstre o que sente com gestos práticos.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

O dia traz introspecção e necessidade de pausa. Permita-se momentos de silêncio para organizar pensamentos. Questões familiares podem ganhar destaque. Evite confrontos desnecessários.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Amizades e redes de apoio estarão em foco. Ouça mais e compartilhe menos hoje — o equilíbrio entre dar e receber será essencial. No amor, o diálogo será o ponto de harmonia.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Assuntos profissionais exigem atenção. Pode ser o momento de mostrar seu valor e colher frutos de esforços anteriores. Seja diplomático ao lidar com figuras de autoridade.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Com Mercúrio no seu signo, você ganha clareza mental e poder de organização. Aproveite para colocar ideias em prática. Viagens curtas ou estudos também podem trazer bons resultados.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O dia favorece mudanças internas e desapegos. Pode ser necessário resolver assuntos financeiros com sabedoria. Evite discutir por poder nos relacionamentos. Foque no que realmente importa.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Relações pessoais pedem atenção. Seja claro com suas intenções e evite jogos emocionais. A energia está mais estável, favorecendo acordos e reconciliações.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mente a mil, mas é importante priorizar a saúde e a rotina. Pequenos ajustes no dia a dia trarão grandes benefícios. No trabalho, evite prometer mais do que pode cumprir.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A criatividade está em alta. Use sua sensibilidade de forma estratégica. O dia é favorável para questões afetivas e também para investir em projetos pessoais com visão de longo prazo.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Assuntos domésticos ganham espaço. É hora de cuidar do ambiente ao seu redor e fortalecer vínculos familiares. Evite se isolar — o afeto será seu ponto de equilíbrio.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

O diálogo será essencial hoje. Seja assertivo, mas com empatia. A mente está afiada e favorece estudos, contratos e comunicações importantes. Não subestime os detalhes.