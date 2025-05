Horóscopo de hoje 28/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quarta-feira 28/05 para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Muitas ideias são conversadas, mas é muito provável que tudo não passe de conversa e, por isso, para você não perder o embalo é importante selecionar alguma dentre as inúmeras ideias, e sair testando por aí. Isso sim.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se houver diversas e variadas alternativas a alma fica sem saber o que seria melhor escolher, porém, pense bem, esse cenário é muito melhor que aquele no qual sua alma não tem muitas escolhas para fazer. Ou não?

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Quando não souber direito o que fazer, permita que sua alma tome as rédeas da situação e oriente você, a personalidade, através da intuição. Para não confundir intuição com fantasia, sua intenção deve ser pura.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Assuntos de outros tempo surgem novamente, e ainda que seja impossível dar conta desses de imediato, seria sábio reservar um tempinho para os analisar direito, e ver se, dentro do seu alcance, algo pode ser feito.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O futuro maior e melhor pelo qual sua alma luta nesta parte do caminho há de ser alinhavado com bons relacionamentos, com pessoas que sirvam aos seus propósitos, compartilhando com elas todo o progresso que resultar.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Não há tempo a perder, agora não é hora de você buscar conforto e tranquilidade, porque há oportunidades concretas disponíveis para você avançar em seus projetos. Mesmo que o avanço seja pequeno, assim mesmo valerá.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Sobra vontade de se lançar na direção de novas aventuras, porém, sobram também compromissos e responsabilidades que não poderiam ser deixados de lado para satisfazer o anseio de aventura que atravessa sua alma.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Observe seus sentimentos com honestidade, para verificar se, por esses acasos da vida, você não anda suspeitando de coisas que, na verdade, não são as outras pessoas que fariam, mas você. Isso acontece bastante.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Somos todos um só reino da natureza, mas vivemos fingindo que cada um é cada um e que cada qual é cada qual, como se não houvesse nada em comum entre todos nós. Assim é que perdemos de vista a riqueza da Vida.

♑Capricórnio (22/12 a 20/01)

Inúmeras potencialidades se apresentam nesta parte do caminho, e isso infunde grande entusiasmo na alma. Porém, dessa vez é importante você não se conformar com o entusiasmo, e buscar vias práticas de realização.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Ter liberdade e recursos para fazer o que tiver vontade, haveria cenário melhor do que esse? Talvez seja impossível neste momento ter essa margem toda de manobra, mas com certeza, um pouco de liberdade você tem.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

A clareza é fundamental, tanto a respeito do cenário pelo qual você transita como também em relação às suas verdadeiras intenções. Se a sua alma for clara a respeito das intenções, mais de meio caminho estará andado.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)