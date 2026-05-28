Horóscopo de hoje 28/05: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (28/05), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

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: 21 de março a 20 de abril Touro : 21 de abril a 20 de maio

: 21 de abril a 20 de maio Gêmeos : 21 de maio a 20 de junho

: 21 de maio a 20 de junho Câncer : 21 de junho a 22 de julho

: 21 de junho a 22 de julho Leão : 23 de julho a 22 de agosto

: 23 de julho a 22 de agosto Virgem : 23 de agosto a 22 de setembro

: 23 de agosto a 22 de setembro Libra : 23 de setembro a 22 de outubro

: 23 de setembro a 22 de outubro Escorpião : 23 de outubro a 21 de novembro

: 23 de outubro a 21 de novembro Sagitário : 22 de novembro a 21 de dezembro

: 22 de novembro a 21 de dezembro Capricórnio : 22 de dezembro a 20 de janeiro

: 22 de dezembro a 20 de janeiro Aquário : 21 de janeiro a 19 de fevereiro

: 21 de janeiro a 19 de fevereiro Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Há momentos em que parece cair o véu que fazia você perceber as coisas de um jeito diferente de como se apresentam agora, mesmo sem ter mudado nada, a não ser sua percepção. Aproveite e reconsidere o que seja necessário.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Essas conversas difíceis que têm sido proteladas não seria propício forçar para acontecerem agora, mas tampouco seria o caso de continuar protelando indefinidamente a situação. Busque equilibrar um pouco o jogo.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Faça contas e se atenha à matemática objetiva, cuidando para não misturar desejos e ilusões nessas. Contas claras conservam os relacionamentos saudáveis e promovem decisões lúcidas e sábias. Muito melhor assim.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Faça o que estiver dentro do seu alcance, sem tentar ir além do que seja possível, porque nesta parte do caminho as dificuldades espreitam, inclusive por trás da máscara de boa vontade de algumas pessoas.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Guarde para si as reações emocionais que surgem de suas vísceras diante do que acontece. Agora não seria conveniente você demonstrar uma vulnerabilidade que, com certeza, seria explorada pelas pessoas adversárias.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Conversar bem e se entusiasmar com as promessas sinaliza um bom momento, mas pode ser que tudo fique por aí e não avance. Portanto, é essencial que você procure enxergar por trás das máscaras que as pessoas usam.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Agora não é um bom momento para você encontrar apoio, porque seria mais provável encontrar críticas, mesmo que descabidas, do que união e força. Não se importe com isso, continue em frente com seus planos.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Enquanto não houver soluções práticas para os assuntos em andamento, melhor você tomar distância da construção de narrativas, porque na teoria todo mundo sabe o que fazer, já na prática a história é outra.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando a água bate na bunda não adianta dourar a pílula com teorias positivas, é preciso fazer algo prático de imediato, para evitar que as coisas se compliquem além da conta. Tome a iniciativa e faça o necessário.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nem sempre a boa vontade das pessoas resolve alguma coisa e, ainda por cima, às vezes complica, já que elas tratam os assuntos com uma ingenuidade que não caberia, porque abriria muitas vulnerabilidades. Melhor não.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há coisas chatas que resultam de assuntos que não foram completamente encerrados ainda, e por mais que sua alma resista a enfrentar e solucionar, são pedras no sapato que precisam ser resolvidas. Em frente.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Nem tudo é desafio para sua alma enfrentar e superar, há dificuldades que surgem como sinal da mão misteriosa do destino, lhe dando a dica de que seria melhor mudar de rumo e reconsiderar os seus planos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)