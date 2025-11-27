Horóscopo de hoje 27/11: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo de hoje, quinta-feira (27/11), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Áries : 21 de março a 20 de abril

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Ainda que esteja tudo mais ou menos certo, a alma é tomada por uma espécie de pressentimento que avisa haver algo errado. Isso merece investigação, mas sem a necessidade de encontrar pêlo em ovo, com cuidado.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Se a cada discórdia que surgir, o tempo consagrado a essa vai se prolongar através dos ressentimentos, sua alma corre o risco de não ter mais tempo para nenhuma outra coisa nem para desfrutar do regozijo da vida.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

De vez em quando a alma é tomada por uma louca ideia de encrencar, de arrumar conflito, e mesmo que você decida com firmeza não cair nessa, as outras pessoas parecem conspirar para que os conflitos aconteçam. Isso passa.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

As pessoas imprescindíveis não são as que fazem alarde na sua presença, mas aquelas que silenciosa e discretamente fazem o necessário para organizar sua vida, prestando serviços inestimáveis. Essas são as melhores.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

É bom você lembrar que há desejos que, por mais que se apresentem prometendo resultados maravilhosos, na prática se tornam decepcionantes e, inclusive, caros. Procure se lembrar disso nesta parte do caminho. Selecione.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Sua boa disposição para ser útil acaba sendo mal interpretada por algumas pessoas, que enxergam nisso a oportunidade de abusar de sua boa vontade. Tenha isso em mente, porque ajudar não há de se converter em exploração.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Aquilo que não puder ser posto em prática de imediato, melhor desconsiderar, porque nesta parte do caminho sua alma precisa ver resultados, em vez de se engajar em lindas e maravilhosas ideias, mas impraticáveis.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Quando tudo pareça ao seu favor, reveja toda a situação, tenha cuidado para não se deixar enganar pelos seus próprios desejos, que ignoram as advertências que a vida, de forma sutil, vai apresentando. É assim.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Finalize o que estiver em andamento antes de colocar em marcha novos assuntos, isso vai ajudar a organizar melhor tudo. É fácil cair na tentação de deixar de lado as coisas para se engajar em algo novo. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É possível que você deixe vazar, inadvertidamente, algumas informações que ainda seria melhor manter em segredo. Diante da situação, procure não se alterar nem mostrar reações, para não chamar demais a atenção.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As promessas que as pessoas fazem devem ser cobradas, porque assim, pelo menos, se elas não vão cumprir o prometido, da próxima vez não se apresentarão a você com tanto entusiasmo, mas com um pouco mais de realismo.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Agora vale mais a pena seguir pelo caminho que você conheça, sem muita criatividade nem dependendo de inspiração, apenas repetindo aquilo que tenha dado certo em outros momentos. A repetição é segura e ajuda a organizar.

